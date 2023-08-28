【有相睇】盈翠半島海景三房1303.8萬沽　業主一個月內減價一成求售

市場焦點繼續集中於新盤，有二手買家借勢尋優質筍盤。美聯物業陳偉健表示，港鐵青衣站上蓋物業盈翠半島新近錄得三房套交投，單位放盤約1個月，減價一成至以1,303.8萬元易手。

陳偉健表示，盈翠半島11座中低層E室，實用面積761平方呎，屬於三房套間隔，外望開揚海景。據悉，單位最初於7月開價約1,450萬元放售，近日獲買家洽購，終減價約146萬元，以1,303.8萬元易手，折合實用呎價約17,132元。他補充，青衣區8月暫錄約20宗二手交投，以減價盤為主導。

據悉，原業主於2010年4月以613.8萬元購入上述單位，持貨13年，帳面獲利690萬元，單位期內升值1.1倍。

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