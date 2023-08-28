「2023 數碼娛樂領袖論壇」落幕 吸引逾 3,500 位參加者

由數碼港主辦一連三日的「數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱 DELF）周日（27日）圓滿結束，活動邀請了 90 名國際及本地講者，吸引來自 30 多個國家或地區，共超過 3,500 位參加者。

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2023 DELF以「娛樂 Power UP! Web3 新視界」為主題，設立了藝術娛樂區、運動娛樂區、教育娛樂區以及樂活區四大體驗區。活動現場提供了多種沉浸式體驗，讓參加者可以輕鬆了解Web3帶來的機遇。而今年還特別設立了「邊玩邊賺」活動，參加者可在不同的數碼娛樂體驗區完成任務後，賺取積分並換取豐富獎品。另外，Web3 生活體驗館 在 DELF 期間開幕，為企業提供展示方案的平台，也為社群提供互相學習、共同協作的空間。

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數碼港主辦的年度盛事「2023 數碼娛樂領袖論壇」於 8 月 25 日於數碼港隆重揭幕，並由（由左至右）數碼港行政總裁 任景信; 中聯辦青年工作部 張志華部長; 香港特別行政區政府財政司司長 陳茂波；香港特別行政區政府創新科技及工業局局長 孫東教授及數碼港主席 陳細明擔任主禮嘉賓。

數碼港行政總裁任景信表示：「數碼港作為數碼科技創新中心，致力推動本地及國際數碼娛樂產業的發展。DELF 作為國際論壇，致力促進數碼娛樂產業發展和創新。我們很高興看到 DELF 能夠成功匯聚行業領導者。我們非常感謝政府的支持，將 DELF 列入『開心香港』的活動之一。適逢今年數碼港慶祝成立二十周年，令活動變得別具意義，亦讓社會不同階層的人士，接觸和感受科技如何為我們的生活帶來正面的影響。」

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此外，數碼港先後與多個團體合舉辦的「樂齡電競及體驗日」，旨在向長者推廣電競，促進跨代交流。今屆「樂齡電競及體驗日」最年長的參加者高齡 85 歲，而廣東麻將競技比賽的最終大獎則由謝志遠先生奪得。

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