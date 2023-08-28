【職場熱話】40多歲中年男收到3個Offer但猶豫不決 網民：難道你這年紀歲還想升職？

中年是一個令人容易質疑自我的階段，會覺得自己比體力又不及年輕一代，比閱歷又不及上一輩豐富，因而產生不安的情緒。有網民在網上討論區發文，指自己40多歲，學歷又不高，想找一份穏定而不會被解僱的工作，讓他可以安穩退休。他目前有三份工作可選，分別是政府工、會計業、行政部，但他難以決擇便問網民意見。網民意見不一，不少人認為應選擇會計工作，但亦有人認為樓主應選政府工，也有人提出不同建議。

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有網民認為政府文員較好，「做政府工吧」、「如果是長工，當然做醫院管理局文員等退休」，不過有網民不同意，「升職機會不明朗，穩定性不詳。」亦有網民認為應做會計，「難道你這年紀歲還想升職？行政一定沒有會計業穩定，所以一定選擇做會計」、「會計是專業行業，每間公司都需要會計，雖然是悶，不過一定有做，見過很多工程公司，也要請會計去幫忙計算」、「會計差不多行行都會請，你進了行後，有相關經驗，以後轉行時工資都高點」、「我也中年，有大學學歷，做過那麼多份工，建議你做會計，做到退休就算了。」

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有網民建議「做保安吧，月薪有1.7萬，工時是長一點，但工作不煩。我樓下保安也是在大廈到處走走，每天定時上樓打卡，也不用搬搬抬抬」、「3個都不選，入行做地盤燒焊工人，賺最後一桶金退休」，但有網民表示「地盤是很賺，但不是人人做得到。」

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