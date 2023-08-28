【職場熱話】2.2萬月薪還每星期買東西請同事吃 網民：小財不出 大財不入

在職場上與同事打好關係非常重要，良好的人際網絡可以幫助你未來晉升之路更順利。有網民在網上討論區發文，指自己公司有個年資短和職位低，月薪只有2.2萬的同事，他經常花錢買東西請其他同事吃，而且都會親手派發給每個人，樓主認為該位同事是別有用心，便發文詢問網民意見。有不少網民都稱讚該同事懂得建立人際關係，不過亦有人認為這是不正當手段。另外，有網民分享這樣有助升職加薪。

【市場熱話】窮人恩物熱潮退卻？學者李兆波力撐：「兩餸飯需求仍在！」，詳見【下一頁】

按圖看樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

Microsoft以生成式AI技術 與八院校合作 重塑香港的教與學模式，詳見【下一頁】

不少網民都讚賞該同事的行為，「做得好」、「打好人際關係，無壞」，更建議樓主「你也可以這樣做」、「做人識時務一點很好啊，起碼比是一個愛說人是非的同事好」，又指「收買人心也要當事人不吝嗇、捨得給。劉邦便是捨得給，才能收買人心，得到人材，最後得到天下」、「禮多人不怪。」不過有網民不認同，表示「這是旁門左道」、「在香港是做多了」、「至重要還是看辦事能力。」

【搶鹽潮】港府：食鹽足夠全港市民約一個月用 沒科學證據顯示進食碘能預防輻射，詳見【下一頁】

亦有網民指樓主小氣，「每個人都有自己一套職場哲學，如果這樣也妒忌，你妒忌心實在太重了。」更有網民指「我有個前輩就是這樣，結果連續做了幾年，就升職做總經理，所謂小財不出，大財不入」、「來到職場都要學會做人，你還以為現在是什麼年代，還鬥學歷、鬥年資、鬥經驗嗎？『嘥氣啦』，現在有人工智慧，什麼都做到。」

【人物專訪】星級化妝師傾盡家當搞漁場生意 良心+保健養殖法 冀為港人帶來優質海產，詳見【下一頁】

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機