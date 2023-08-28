【裝修設計】39萬裝修288呎單位 日系簡約兼顧空間規劃

每個家庭在裝修時，也會因應子女、寵物等不同情況而有各自的獨特需求。今期「精明裝修」介紹的個案為位於元朗的玉龍樓，單位屬自置物業，面積288平方呎，為迎接新出世的家庭成員，業主決定對單位大翻新，以解決日益漸增的儲物量，並騰出活動空間給小朋友，業主找來PANO INTERIOR DESIGN協助完成裝修，整個工程耗時70天，共花費約39萬元。

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單位在設計概念上以簡約日系作主題，除了家具外，單位在牆身，地板等地方均採用了大量木元素，設計師表示飽和度較低的木色和白色，可以為室內營造舒適的感覺。而為了為確保小朋友有足夠的活動空間，全屋的儲物位置都圍繞在電視牆身並向上發展，再配搭可收納的餐檯，以增加客飯廳的活動空間。

設計師表示是次個案的難度，在於要在保留原有間隔及滿足客人要求的情況下，為舊居賦予新的「感覺及意義」，所以設計師需先滿足客人在功能性上的要求，隨後再以設計風格去修飾其缺點，以改變客人對舊居的固有感覺。

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單位在其他空間上，亦同樣運用了大量的木元素，例如在廚房方面，則採用了半開放式廚房的設計，通過米色磚作為主色並配搭木色地櫃，不單可以增添大自然元素，其自然紋理亦可以融入客廳，與單位簡約日系的主題形成內外呼應。

浴室設計雖然同樣採用大量木元素，但在顏色上則以深色系為主，為整體感覺帶來沉穩的感覺。

而在房間方面，單位採用了雙層L形床鋪，作為雙層床的進階版本，L形的設計可以利用錯開的擺位，讓上下格床擁有的高度空間都增加，除了減低小朋友撞頭的機會外，還可以騰出更多的儲物及活動空間予即將出生的小朋友未來使用。

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撰文：鄭日棱