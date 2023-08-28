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雨後部署下月現樓推售　暫沽169伙　套現逾10億

股樓投資 18:14 2023/08/28

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星星地產發展的元朗新盤雨後，有機會於下月以現樓形式展開新一輪銷售。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目料於9月內獲得滿意紙，以現樓形式發售，屆時將推出新的付款計劃迎合買家需要，料提供長成交期計劃。

陳文輝續指，雨後至今累售169伙，套現約10.3億元，平均成交呎價約15,020元，已售出項目逾一半單位。雖然近期有新盤以震撼價推售，但項目一直以原價發售，沒有減價，並繼續錄得成交，成績理想。至於現時項目尚餘單位，主要位於高層，市值料約12至13億元。項目亦設有5個舖位，現時正與租客商議，其中便利店已落實承租，另有中式餐廳、麵家正在洽商，料呎租約50至100元。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，目前買家按地區分布，元朗本區買家大約佔34%，元朗加上屯門及天水圍就佔整體一半。而買家中有76%屬39歲或以下。車位的銷售亦有籌備當中，現時先準備推出28個車位，價格將參考同區屋苑。

 

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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