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【麥當勞中國】信宸資本計劃透過籌集新基金　讓投資者可減持麥當勞中國持股套現

股市 17:32 2023/08/28

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【麥當勞中國】信宸資本計劃透過籌集新基金　讓投資者可減持麥當勞中國持股套現

路透引述2名消息人士指，信宸資本計劃籌集一隻接續基金（continuation fund），讓其可以出售麥當勞中國部分股權，目前正與新加坡主權財富基金GIC及阿布扎比主權財富基金Mubadala等公司進行初步談判，基金的規模及結構尚未確定，但信宸資本目標麥當勞中國估值可達到100億美元。

報道指，信宸資本計劃將麥當勞中國的部分股權，從其私募基金轉移到接續基金，由接續基金將會負責管理麥當勞中國的股權，這變相容許信宸資本與麥當勞中國相關的現有基金投資者，透過將其投資轉移至接續基金，可選擇將麥當勞中國股份出售並套現。

信宸資本拒絕置評，麥當勞中國則表示對中國長遠可持續增長充滿信心，並會與中信、信宸資本、凱雷合作，達至開設1萬家分店的目標。

現時信宸資本持有麥當勞中國42%股份，凱雷及中信股份 （00267） 旗下中信資本則分別持有28%及10%股權。

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編輯：陳韻妍

美股 麥當勞 基金 中信泰富 中信股份（00267）
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