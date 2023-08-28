【新股IPO】AI及機器人技術商優必選科技遞交來港上市申請

內地機器人公司優必選科技已遞交來港主板上市申請，並已聘任國泰君安任獨家保薦人。根據其初步招股文件顯示，優必選科技致力於智能服務機器人及智能服務機器人解決方案的研發、設計、生產、商業化、銷售及營銷，以及人形機器人的研發。今年首4個月公司錄得收入1.32億元人民幣，按年升28.5%，虧損4.08億元，按年持平。





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集資所得將用於進一步提升研發能力、通過收購及或投資來持續拓展業務、償還部分銀行貸款、提升研發基礎設施、提升品牌知名度及市場滲透率，以及改善管理與營運效率等。

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記者：張以正