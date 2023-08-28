  • 31°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

路勁屯門凱和山主打兩房單位　部署下月推售

股樓投資 17:30 2023/08/28

分享：

分享：

由路勁地產（01098）牽頭發展的屯門掃管笏管翠路新盤凱和山，部署展開銷售。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目早前已取得預售樓花同意書，部署9月初上載售樓說明書，及後開放示範單位，有望於9月內正式展開推售。

項目提供693伙，其中標準單位涵蓋開放式至四房戶型，另設洋房及特色戶。陳健聰指出，項目主打兩房單位，佔全盤約三成，預計入伙日期為明年6月30日。項目定價將參考同區一手及二手樓盤，對於該區另一個新盤今年開展新一輪銷售的時候有明顯劈價，陳健聰認為發展商都只是因應市況調整定價，而是次凱和山將貼近市價推盤。

整體市況方面，他認為上半年樓市受美國加息影響，認為現時加息步伐接近尾聲，故看好下半年及明年經濟。

 

延伸閲讀：【多相】維港滙累沽1026伙 套現約168億 臨海住戶會所陪你睇【下一頁

點擊圖片放大
+14
+13

 

同場加映【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

路勁 路勁（01098） 一手市場 屯門

上一篇文章

【港車北上】「港車北上」第8輪開放登記 9月1日公佈抽籤結果

下一篇文章

【大行報告】大和：上半年盈利符盈喜且銷售回升 中國民航信息網絡目價價升至20元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【劉‧住保鮮期@iM網欄】星薈館環球廚神發辦 難忘記的12道風味
【劉‧住保鮮期@iM網欄】星薈館環球廚神發辦 難忘記的12道風味
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款