路勁屯門凱和山主打兩房單位　部署下月推售

由路勁地產（01098）牽頭發展的屯門掃管笏管翠路新盤凱和山，部署展開銷售。路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目早前已取得預售樓花同意書，部署9月初上載售樓說明書，及後開放示範單位，有望於9月內正式展開推售。

項目提供693伙，其中標準單位涵蓋開放式至四房戶型，另設洋房及特色戶。陳健聰指出，項目主打兩房單位，佔全盤約三成，預計入伙日期為明年6月30日。項目定價將參考同區一手及二手樓盤，對於該區另一個新盤今年開展新一輪銷售的時候有明顯劈價，陳健聰認為發展商都只是因應市況調整定價，而是次凱和山將貼近市價推盤。

整體市況方面，他認為上半年樓市受美國加息影響，認為現時加息步伐接近尾聲，故看好下半年及明年經濟。

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