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【業績｜內險股】眾安在綫上半年轉賺2.2億元人民幣、不派中期息　ZA Bank虧損1.8億

股市 18:22 2023/08/28

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【業績｜內險股】眾安在綫上半年轉賺2.2億元人民幣、不派中期息　ZA Bank虧損1.8億

眾安在綫 （06060） 今年上半年純利2.2億元（人民幣，下同），較去年同期蝕6.4億元改善，相當於每股盈利0.15元。眾安在綫不派中期息。眾安在綫披露，旗下香港虛擬銀行ZA Bank上半年續錄虧損1.77億元，較去年同期收窄17%。

在主營業務—保險服務上，眾安在綫上半年多賺35%至約5.8億元，期內保險服務收入增24%至126.8億元，承保綜合成本率就由去年的96.5%改善至95.8%。以保險產品類型計，健康險續為收入貢獻最高的險種，佔42.1億元，而退貨運費險按年增5成至30.9億元，成為貢獻第二高產品。

投資表現方面，眾安在綫期內總投資收益按年增逾5.5倍至7.23億元，公司指受惠於資本市場回暖，基金、債權投資等的公允值變動由去年虧損3.5億元，大幅改善為6.81億元，抵銷已變現投資轉錄虧損影響有餘。

眾安半年售55億張保單　ZA Bank零售用戶近70萬人

眾安表示，上半年實現總保費144.6億元，按年增長37.5%，出具55億張保單，累計服務逾5億被保用戶。上半年承保綜合成本率95.8%，按年降0.7個百分點。綜合賠付率為57.1%，較去年同期的57.7%改善0.6個百分點。

虛擬銀行業務方面，眾安指，至6月30日，ZA Bank零售用戶數接近70萬人。分部淨收入逾1.5億港元，按年增長13%，淨息差在加息周期進一步提升至1.87%，而非息收入佔比約25.8%。

至6月底，ZA Bank擁有存款餘額約107.1億港元，貸款總餘額約49.2億港元，存貸比為45.9%。ZA Bank淨虧損率由2022年同期的191.6%，收窄約60個百分點至131.8%。

虛擬保險業務方面，ZA Life於今年上半年實現總保費2.1億港元。

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【盈喜】眾安在綫半年扭虧為盈　料賺不少於2億元人民幣

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編輯：胡學能

港股 保險公司 虛擬保險 眾安銀行 虛擬銀行 純利 港元 加息 人民幣 眾安在線（06060）
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