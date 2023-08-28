  • 31°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內險股】眾安在綫上半年轉賺2.2億元人民幣、不派中期息　旗下ZA Bank淨收入按年增13%

股市 17:24 2023/08/28

分享：

分享：

眾安在綫 （06060） 今年上半年純利2.2億元（人民幣，下同），去年同期蝕6.4億元。每股溢利15分。不派中期息。

眾安在綫今年首6月保險服務業績為5.8億元，按年增35%。受惠於今年上半年資本市場回暖，期內眾安在綫錄得公允價值變動收益淨額6.8億元，去年同期則錄得公允價值變動虧損淨額約3.5億元。「其他收入」（包括服務收入、銀行業務收入、政府補助等）按年增加38.2%，匯兌虧損收窄，令該公司錄1億元稅前溢利。

計及該公司稅後其他綜合收益錄得1.8億元，按年扭虧，該公司今年上半年綜合收益總額2.1億元，按年同期則錄綜合虧損總額8億元。

集團指，上半年純利改善，主要歸因於投資收益的改善，其次是承保利潤的增加。上半年實現總保費144.6億元，按年增長37.5%，出具55億張保單，累計服務逾5億被保用戶。上半年承保綜合成本率95.8%，按年降0.7個百分點。綜合賠付率為57.1%，較去年同期的57.7%改善0.6個百分點。該公司上半年承保溢利4.8億元，按年增46.2%。

6月底ZA Bank零售用戶近70萬人

眾安在綫旗下虛擬銀行ZA Bank，截至今年6月30日，零售用戶數接近70萬人，於上半年內實現淨收入逾1.5億港元，按年增長13%。淨息差在加息周期進一步提升至1.87%。同時，ZA Bank淨虧損較去年同期改善近0.6億港元，淨虧損率收窄約60個百分點。

截至今年6月30日，ZA Bank擁有存款餘額約107.1億港元，貸款總餘額約49.2億港元，存貸比為45.9%。今年上半年，隨着新產品陸續上線，ZA Bank變現能力大幅提升，錄得淨收入約1.5億港元，其中非息收入佔比約25.8%；ZA Bank淨虧損率由2022年同期的191.6%，收窄約60個百分點至131.8%。虛擬保險業務方面，ZA Life於今年上半年實現總保費2.1億港元。

相關文章：

【盈喜】眾安在綫半年扭虧為盈　料賺不少於2億元人民幣

編輯：胡學能

港股 保險公司 虛擬保險 眾安銀行 虛擬銀行 純利 港元 加息 人民幣 眾安在線（06060）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【麥當勞中國】信宸資本計劃透過籌集新基金　讓投資者可減持麥當勞中國持股套現

下一篇文章

【業績｜20】商湯半年再虧31億元人幣　大模型「商量SenseChat 3.0」9月推
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【美股焦點】Meta周四推Thread　搶Twitter市場
【美股焦點】Meta周四推Thread　搶Twitter市場
【恒指夜期+ADR】夜期收市升138點　滙豐ADR高港2% （不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升138點　滙豐ADR高港2% （不斷更新）
【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗
【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗
【HSBC業績】滙豐跌3%　一文看清券商評價滙豐業績　高盛估今年全年派息逾4.6元
【HSBC業績】滙豐跌3%　一文看清券商評價滙豐業績　高盛估今年全年派息逾4.6元
【中國救市】內地3招救市：印花稅削半、限制大股東減持、收緊IPO　信証中金轉跌　港股收貴多少？（附比較表）
【中國救市】內地3招救市：印花稅削半、限制大股東減持、收緊IPO　信証中金轉跌　港股收貴多少？（附比較表）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款