【業績｜內險股】眾安在綫上半年轉賺2.2億元人民幣、不派中期息　旗下ZA Bank淨收入按年增13%

眾安在綫 （06060） 今年上半年純利2.2億元（人民幣，下同），去年同期蝕6.4億元。每股溢利15分。不派中期息。

眾安在綫今年首6月保險服務業績為5.8億元，按年增35%。受惠於今年上半年資本市場回暖，期內眾安在綫錄得公允價值變動收益淨額6.8億元，去年同期則錄得公允價值變動虧損淨額約3.5億元。「其他收入」（包括服務收入、銀行業務收入、政府補助等）按年增加38.2%，匯兌虧損收窄，令該公司錄1億元稅前溢利。

計及該公司稅後其他綜合收益錄得1.8億元，按年扭虧，該公司今年上半年綜合收益總額2.1億元，按年同期則錄綜合虧損總額8億元。

集團指，上半年純利改善，主要歸因於投資收益的改善，其次是承保利潤的增加。上半年實現總保費144.6億元，按年增長37.5%，出具55億張保單，累計服務逾5億被保用戶。上半年承保綜合成本率95.8%，按年降0.7個百分點。綜合賠付率為57.1%，較去年同期的57.7%改善0.6個百分點。該公司上半年承保溢利4.8億元，按年增46.2%。

6月底ZA Bank零售用戶近70萬人

眾安在綫旗下虛擬銀行ZA Bank，截至今年6月30日，零售用戶數接近70萬人，於上半年內實現淨收入逾1.5億港元，按年增長13%。淨息差在加息周期進一步提升至1.87%。同時，ZA Bank淨虧損較去年同期改善近0.6億港元，淨虧損率收窄約60個百分點。

截至今年6月30日，ZA Bank擁有存款餘額約107.1億港元，貸款總餘額約49.2億港元，存貸比為45.9%。今年上半年，隨着新產品陸續上線，ZA Bank變現能力大幅提升，錄得淨收入約1.5億港元，其中非息收入佔比約25.8%；ZA Bank淨虧損率由2022年同期的191.6%，收窄約60個百分點至131.8%。虛擬保險業務方面，ZA Life於今年上半年實現總保費2.1億港元。

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編輯：胡學能