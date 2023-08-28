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【業績｜20】商湯半年再虧31億元人幣　大模型「商量SenseChat 3.0」9月推

股市 16:56 2023/08/28

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【業績｜20】商湯上半年虧損31.2億元人幣、按年大致持平　大模型「商量SenseChat」9月升級到3.0版本

商湯 （00020） 上半年收入按年升1.3%至14.3億元（人民幣‧下同），虧損少1.1%至31.2億元。按非國際財務報告準則計量，商湯上半年經調整虧損淨額按年跌6.7%至23.9億元。

期內，集團智慧商業板塊實現收入8.5億元，按年增長50.2%。服務客戶數跌6.1%至481名，單客戶收入提高59.9%。智慧生活板塊收入按年增長6.7%至3.1億元，收入佔比提升至21.8%；智慧生活板塊客戶數升47.5%達到270名。

至於智慧城市板塊實現收入1.8億元，按年下降57.7%；佔總收入12.8%，相較於2022年的28.8%收入貢獻率進一步降低。公司的中國一二綫城市智慧城市分部收入佔比從去年同期的34%上升到今年上半年的64%。而智能汽車板塊整體實現收入8390萬元，按年下降30.5%。

商湯表示，在8月，新模型InternLM-123B完成訓練，新模型參數量提升至1,230億。集團重點升級了代碼解釋器及插件調用能力（function calling），可使用python解釋器、API調用和搜索三類常用工具來解決複雜任務、靈活搭建AI智能體應用。在此基礎上，商量SenseChat將會在9月內升級到3.0版本。

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編輯：姚卓然

商湯－W（00020） 港股 人工智能 汽車
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