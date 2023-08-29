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【業績│物流股】嘉里物流挫半成　上半年純利按年下跌85%、中期息削68%至9仙　集團：已走出谷底、第二季盈利按季增超30%

股市 09:43 2023/08/29

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【業績│物流股】嘉里物流上半年純利按年下跌85%、中期息削68%至9仙　集團：已走出谷底、第二季盈利按季增超30%

嘉里物流 （00636） 上半年純利按年下跌85%至3.68億元，核心經營溢利下跌84%至5.68億元，主要由於而通脹持續高企、地緣政治加劇不穩、市場不明朗因素增多，持續削弱消費支出，令環球貿易量及增長繼續放緩。嘉里物流中期息9仙，按年減少68%。

嘉里物流周二（29日）早市挫半成，報7.25元，創一年半低。

期內集團收入下跌47%至253.15億元。嘉里物流強調，雖然第一季尤其艱鉅，惟集團整體表現已走出谷底，即使上半年純利跌85%，但第二季表現按季增長超過30%。

預料香港綜合物流業務下半年有改善

綜合物流業務保持穩定，分部溢利微升0.1%至7.18億元。嘉里指，上半年亞洲經濟活動逐漸增加，帶動集團在內地的綜合物流業務及泰國Kerry Siam Seaport錄得滿意成績，但與疫情相關服務需求驟減，集團在香港的綜合物流業務未能同步跟隨升勢，惟預期在經濟重啟、零售進一步反彈以及新客戶增加的利好因素下，預料香港業務將有改善。

第二季國際貨運業績按季增長28%

嘉里指，儘管電子商貿及快遞業務分部虧損持續，上半年再蝕5.05億元，惟預計電子商貿及快遞業務的主要溢利來源Kerry Express Thailand業務將於2024年第四季回穩。

國際貨運業務錄得分部溢利下跌82%至6.21億元，主要由於環球需求疲軟、亞洲出口復甦遜於預期及運費暴跌所致，同時空、海運運費自高位回落，使利潤率進一步收窄。跨太平洋貿易航線仍是集團國際貨運業務的最大收入來源，佔業務的80%以上；總體年第二季的國際貨運業績較上一季增長28%。

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 嘉里 嘉里物流（00636） 香港 通脹
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