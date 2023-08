【創科解碼@iM網欄】 IT 支援行業的人工智能應用

近年,人工智能(AI)的應用已經在不同行業及領域開始普及,而向來走在科技前沿的IT 支援行業,亦因為 AI 的出現而迎來不少機遇。筆者公司一直以來都有為客戶提供 IT 支援服務,眼見 AI 已經為我們團隊的工作帶來不少改變。

自動化和提升效率:AI 可以自動化 IT 支援的常規工作,簡化流程,提高工作效率。例如,具備自然語言處理技術(NLP)的聊天機器人(Chatbots)可以處理重複的用戶查詢,讓 IT 支援人員能夠專注於更複雜但更重要的任務。

預測和預防:基於系統記錄、績效衡量(Performance Metrics)及用戶模式(User Pattern),AI 可以預測系統是否即將出現問題,並提前發出警報,甚至提供解決方案,從而減少突發情況的影響。

問題解決支援:當系統出現問題時,AI 可以利用系統記錄、錯誤信息和歷史數據,迅速確定問題的根源,幫助 IT 支援團隊更快地解決問題。

個性化支援:透過分析用戶數據和偏好,AI 可以協助聊天機器人和虛擬助理,提供個性化的建議,針對個別用戶的需求進行處理。

數據分析和服務提升:AI 的大數據處理能力可以分析IT支援相關的大量數據,如支援記錄、用戶反饋和績效衡量,從而提供有用的資訊,幫助團隊改進支援服務流程,發現並解決重複性問題,進一步提升服務質量。

在工作上更全面和深化地應用人工智能,毋疑是IT 支援行業的一個大趨勢。然而在使用 AI 的過程中,我們亦遇上不少挑戰,需要應對與克服。

技術上的挑戰:與過去相比,AI 系統所需的技術和知識變得更加複雜,如機器學習(Machine Learning)和深度學習(Deep Learning)等技術,都需要我們的團隊掌握專業知識,以確保我們能有效運營和維護這些複雜的系統。同時間,AI 技術又以驚人的速度發展,幾乎每天都有新的框架(Framework)、新的演算法(Agorithms)和新的工具(Toos)出現。我們團隊必須不斷學習和適應這些變化,以保持技術的前沿。

人才上的挑戰:目前,市場上依然缺乏 AI 領域的專才。對於本地的創新科技企業來說,建立擁有足夠 AI 知識、技能和經驗的 IT 支援團隊相當困難。在招聘和培訓方面,這是一個不容小覷的挑戰。

安全上的挑戰:AI 系統涉及大量的數據收集、處理和儲存,這引發了關於資料隱私和安全的重要問題。IT 支援團隊必須清楚了解公司所在地的個人資料隱私條例和法規,確保所有數據的安全措施達到最高標準,以保護客戶的數據不受損害。

我們正處於一個充滿無限可能性的時代,人工智能是實現這些可能性的關鍵之一。我們的 IT 支援團隊期望充分利用這些機遇,努力克服挑戰,提供更優質的服務。深信透過應用 AI 技術,我們能夠更好地為客戶創造價值,實現共同的成功。對於中小企業而言,如果將 IT 支援工作交給具備專業 AI 技術的 IT 支援團隊,就能夠跟上人工智能的大趨勢,大大提升企業競爭力。

作者_謝小江(Nelson)簡介: 個人簡介:萬碧發展有限公司於1987年成立,為香港第一代資訊及科技初創企業,憑藉創新的商業頭腦,令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗,與時並進,近年研發標籤機械人,為業界提供自動化印貼標籤管理。

