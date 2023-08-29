【業績｜內房】中海外高開逾2%　上半年少賺逾19%　中期息削逾12%至35仙

▲ 【業績｜內房】中海外上半年少賺逾19% 中期息削逾12%至35仙

國企內房中海外 （00688） 純利為134.9億元（人民幣，下同），按年跌19.4%，核心股東應佔溢利為138.2億元。中海外擬派中期息35港仙，按年跌12.5%。

中海外周二（29日）高開2.3%，報15.98元。

期內，中海外收入為891.6億元，按年跌14.1%。上半年合約物業銷售金額上升30.1%至1801.8 億元，相應已售樓面面積為804萬平方米，按年上升28.3%。

今年上半年集團在內地收購13幅土地，新增總樓面面積為190萬平方米。截至6月底止，集團系列公司土地儲備為6,096萬平方米。

另外，截至6月底止，總借貸為2,515.5億元，一年內到期的借貸為478.6億元，佔總借貸的19%，而持有銀行結餘及現金為1,142.1億元。淨借貸比率維持於 37.7%，資產負債率為58.3%。上半年加權平均融資成本為3.54%。

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編輯：袁諾曦