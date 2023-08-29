  • 31°C
香港時間 : 2023829日 (週二) 10:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內房】中海外高開逾2%　上半年少賺逾19%　中期息削逾12%至35仙

股市 09:28 2023/08/29

分享：

分享：

【業績｜內房】中海外上半年少賺逾19%　中期息削逾12%至35仙

國企內房中海外 （00688） 純利為134.9億元（人民幣，下同），按年跌19.4%，核心股東應佔溢利為138.2億元。中海外擬派中期息35港仙，按年跌12.5%。

中海外周二（29日）高開2.3%，報15.98元。

期內，中海外收入為891.6億元，按年跌14.1%。上半年合約物業銷售金額上升30.1%至1801.8 億元，相應已售樓面面積為804萬平方米，按年上升28.3%。

今年上半年集團在內地收購13幅土地，新增總樓面面積為190萬平方米。截至6月底止，集團系列公司土地儲備為6,096萬平方米。

另外，截至6月底止，總借貸為2,515.5億元，一年內到期的借貸為478.6億元，佔總借貸的19%，而持有銀行結餘及現金為1,142.1億元。淨借貸比率維持於 37.7%，資產負債率為58.3%。上半年加權平均融資成本為3.54%。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

相關文章：

【業績｜內房】保利置業半年純利6.4億人民幣、按年少賺5成　回籠金額359億元人民幣、回籠率96%

【內房危機】穆迪調低龍湖評級至Baa3、僅垃圾評級僅一步之遙　正審慎是否有需要進一步下調

【内房危機】碧桂園跟隨世茂雅居樂　悉售廣州亞運城股權予中海外　所得款項擬用於保交樓

編輯：袁諾曦

港股 中國海外發展（00688）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美圖業績】美圖彈7%　上半年經調整純利增長3.2倍、不派息　加密貨幣回撥逾1.8億元

下一篇文章

【業績︱電動車】比亞迪高開近2%　上半年多賺2倍　毛利率增近5個百分點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升138點　滙豐ADR高港2% （不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升138點　滙豐ADR高港2% （不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【人民幣匯價】人民幣離岸價跌穿7.1創半年低　港元站穩「9算」
【人民幣匯價】人民幣離岸價跌穿7.1創半年低　港元站穩「9算」
【Tesla減價】Tesla香港Model 3、Model Y 8月4日起減價　一文看清最新入場價、最多減逾11%
【Tesla減價】Tesla香港Model 3、Model Y 8月4日起減價　一文看清最新入場價、最多減逾11%
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款