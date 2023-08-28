▲ 【電子支付】AlipayHK 設信用卡每月免手續費消費限額 9.1起滿3000收手續費2.5%、哪些信用卡可免？

由螞蟻集團和長和 （00001） 合資的電子錢包AlipayHK於上周末通知用戶，將調整信用卡付款和轉賬手續費收費。9月1日後，若透過信用卡於AlipayHK在實體或網上商店付款時，每月首3000港元支付額才獲免手續費，超出限額後手續費達2.5%。AlipayHK表示，若使用中銀、恒生信用卡和渣打Q Credit Card 繼續可免手續費。

除了上述3張信用卡，若以AlipayHK錢包餘額、銀行賬戶或螞蟻銀行存款寶/PayLater，在門店消費時都不會收取手續費。

AlipayHK表示，收費範圍包括香港本地或海外商戶，不包括代扣服務。

目前，AlipayHK對用戶使用非指定信用卡，在淘寶、生活類繳費賬單服務收取1.5%手續費。

轉賬免手續儲積分限制未變 超額收費上調

部分用戶會利用信用卡在AlipayHK轉賬儲積分，AlipayHK最新未有調低每月免手續費轉賬限額，但就調高非指定銀行信用卡的超額手續費收費，由原先的3%升至4%。

每月免手續費信用卡轉賬限額

未認證用戶：500港元

中級認證、已認證賬戶：1000港元

超額手續費：4%（中銀信用卡、恒生信用卡、渣打Q Credit Card：1.5%）

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編輯：麥德銘