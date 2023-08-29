管理式醫療成效突顯 平安健康戰略業務不斷提升

平安健康(01833)是平安集團管理式醫療模式的重要組成部分及醫療健康生態圈的旗艦，該公司作為一站式的企業健康管理服務提供商，近年在依託完善的供應商網絡、領先的服務體系、豐富的支付方資源及強大的生態賦能等核心競爭優勢，成功不斷深化其管理式醫療模式的探索實踐，快速拓展國內企業健康管理領域，目前已取得市場領先。

根據公司最新公布的2023年上半年業績，截至2023年6月底，公司服務企業客戶端的企業數累計達到1,198家，較去年同期增長449家，覆蓋近390萬企業員工及用戶，過去12個月內付費用戶數保持穩健增長至超4,500萬。此外，報告期內，公司的存量大型規模企業客戶續約率高達近90%。

企業健康管理市場遙遙領先 綜合金融 + 醫療健康協同效應突顯

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為讓每一家企業擁有幸福職場，平安健康升級「易企健康」企業員工健康管理產品體系，通過「體檢+」及「健管+」兩大解決方案，打造具有強競爭優勢的差異化產品服務矩陣，滿足不同企業的多元化需求。譬如，其通過整合屬地資源，為某大型國有金融企業超過萬名員工及其家屬提供全國三甲醫院和知名體檢機構的預約服務，以及就醫協助、陪檢陪診、診後報告解讀等定制套餐，良好解決該企業員工健康管理地域跨度大、員工體量大、需求多樣化的難題，該企業員工滿意度達98%。

為助力企業、員工更高效解決健康難題，上半年平安健康創新成立「數智體檢研究院」，持續為企業提供「1+N+X」專業定制化的體檢服務解決方案，以科技為企業健康管理賦能。通過平安健康App數字化平台，平安健康串聯N家體檢機構，為企業及員工提供千人千面體檢套餐，並提供全面、易懂的檢後解讀與健康管理方案，以數智技術進一步助力其在企業健康管理市場領先。

醫療服務基石持續夯實 家庭醫生滲透「三到」網絡

由於醫療健康服務能力是平安健康的壓艙之石，期內，公司全面建立起「綫上 + 綫下」、「院內 + 院外」、「醫療 + 健康」全流程閉環服務管理體系，截至目前共計打造830項細分服務。此外，平安家庭醫生作為公司醫療健康服務的核心樞紐，為用戶提供「到綫、到店、到家」的全旅程服務鏈路管理。截至2023年6月30日，通過平安家庭醫生的精準鏈接與專業導診，用戶隨時可享受7*24小時在線，60秒內響應，全國249城1小時送藥的高效服務，並能輕鬆觸達公司合作醫院數近4,000家，合作藥店22.6萬家，合作健康服務供應商近10.3萬家，合作體檢機構超2,000家等優質醫療健康資源。

業績表現方面，期內公司業務結構調整基本完成，戰略業務收入佔比不斷提升。上半年營收22.2億元人民幣，醫療服務收入佔比增長至46.5%，企業健康管理收入和付費用戶數顯著提升。伴隨業務結構持續優化、降本增效效果顯著，毛利率同比上升5.6個百分點至32.2%，淨虧損同比大幅收窄47.2%至2.45億元人民幣，距離公司實現扭虧為盈的目標越來越近。展望未來，相信平安健康努力做好產品服務，用心提升服務體驗，持續為「健康中國」戰略的落實與發展貢獻力量。

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