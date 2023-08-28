【商湯20】商湯據報多部門大幅裁員　公司：戰略調整及人才結構優化

▲ 【商湯20】商湯據報多部門大幅裁員 公司：進行相應戰略調整及人才結構優化

AI熱潮四起，不過，AI股商湯 （00020） 卻再傳出裁員潮，內媒報道，多名商湯在職和離職員工透露，公司正進行新一輪裁員，涉及多個部門，並最快要求一周內離職。

報道指，此次裁員幅度較大。據一名來自智慧城市與商業事業群（SCG）員工表示，其部門將裁員約10%至15%；SCG下屬的質量中心更被解散，產品質量檢驗的任務被分配到各組另外，智能產業研究院裁員比例約10%。受到此次裁員影響的員工，將得到「N+2」的賠償，外加繳付9月社保；少部分合同到期不續約員工將得到「N+1」賠償金。

商湯回應表示，作為一家快速發展的科創企業，商湯科技集中資源，聚焦於包含通用人工智能在內的未來戰略性增長領域。公司根據市場環境變化和自身發展狀況進行相應的戰略調整，並對組織和人才結構進行優化，以更好地滿足業務發展需要。目前，公司整體發展良好，對優秀的社會人才和高校畢業生會持續引進。商湯科技對集團的長期價值及前景充滿信心。

從商湯最新公布的2023年上半年業績，至6月30日有5,016名僱員，較去年同期的5,943名少15.6%。不過，大部份的人手減少是來自去年下半年。去年全年業績報告可見，集團於去年年底擁有5,098名僱員。換言之，單計這半年，商湯僱員減少82人，並未反映上述裁員情況。

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編輯：姚卓然