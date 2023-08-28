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Microsoft以生成式AI技術 與八院校合作 重塑香港的教與學模式

股樓投資 16:55 2023/08/28

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Microsoft剛發表了一份《工作趨勢指數》報告，當中指有88%的香港企業領導層認同員工需要掌握新技能，以應對AI發展步伐。Microsoft 致力支持教育轉型，培養年輕人才，為此宣佈與八間教資會資助大學合作，啟用由Azure OpenAI Service支援的生成式人工智能（生成式AI），推動AI的應用。相關技術將應用到八大院校的學術、研究和營運領域，協助學生具備必要的批判性思維和數碼技能，以備未來之需。

八間參與大學包括：香港大學、香港中文大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港科技大學、嶺南大學及香港教育大學。

 

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

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Microsoft全面的端到端企業級安全措施將保障這些解決方案，保護敏感研究並確保學術環境中的數據私隱。生成式AI在大學內的通用功能包括：

課程設計與評估

- 透過GPT模型生成課程內容、支援評估方案，以及促進課程改進，有助改善課程設計，為提升高等教育課程發展提供寶貴的建議。

學生互動與諮詢

- 生成式AI解決方案能夠擔當線上顧問，解答學生疑難、提供有關課程材料的指導，並協助學術支援。它更能夠提供學業職業規劃建議，提升學生存取資訊和資源的程度，顯著改善與學生的互動。

研究和文獻摘要

- 生成式AI能夠從大量研究論文、書籍和其他學術來源中檢索資訊，讓研究人員能夠鎖定合適且相關的資源，從而生成研究背景資料。

運用聊天機械人營運校務

- 生成式AI解決方案亦能夠充當校內全天候虛擬助理，回應有關入學、學生支援、校園資訊和校友事務處等查詢。

- 就內部員工營運而言，它能夠作爲集中所有營運文件的工具，並為跨部門的員工提供指導，例如人力資源、財務和採購等工具。

 

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記者：張以正

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