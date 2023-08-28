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【搜游食誌@iM網欄】媒氣烹飪中心烹飪課程 與法國米芝蓮大廚零距離交流

名人薈萃 16:35 2023/08/28

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一份非常非常特別又有驚喜的生日禮物，無需舟車勞頓飛法國，在銅鑼灣媒的烹飪中心，與榮獲米芝蓮2顆星的年輕大廚 Chef Jean-Remi Caillon 零距離，交流選材要項，材料配搭的要領，當然可以一嚐Chef Caillon的席前手藝，各參加者既興奮又期盼，Chef全程投入，一步一步演示，帶動我們實習菜式，講解每個步驟的意義，令我更深入體會到一道「好」菜，並不光是廚藝。

法國米芝蓮2星名廚JR Caillon, 選材跟他鄰家男孩的型格都是「貼地」，源自山澗原野的大自然。

週末的早上，大家精神抖擻，嚴肅認真的學習態度，研習這個米芝蓮星級大廚的烹飪課，當Chef Caillon 步入課室，大家都頓時帶點驚訝，亦放鬆了少許。他在米芝蓮2星餐廳Kintessence Restaurant工作多年，完全不是魔廚的氣場，年輕自信帶幾分「肥仔嘜」鄰家男孩，既穩重又親切。他不多說客氣話，直入今日菜色 - 溪鱒魚、酸模醬汁、馬玲薯糰子Brook Salmon Fish, Sorrel Coulis, Potato Gnocchi,是一道完全演繹未來飲食文化的發展路向，亦是他在課堂中輕鬆將大家導入美食，不再是停滯於罕有名貴食材上的探究，跳脫出這框框的限制。

溪鱒魚酸模汁佐馬玲薯糰子，材料搭配主次分明，突出魚香鮮味，蔬食勻稱導入菜色。

Chef Caillon 擁著昔日在米芝蓮餐廳的廚藝及管理歷練，他跑到Alps雪山區的歷史渡假酒店(1850年創辦）Annapurna Courchevel - Alpage 餐廳，帶領團隊，展現樸實帶民生文化底蘊的農家菜，結合山澗、原野的原地天然食材，加上熱愛烹飪的嫻熟手藝，亦可登大雅之堂。上課時，他略帶幾分俏皮的語調拒絕過度擺盤造型，演活廚師的角色，是如何將選材的味道特性，交織出一篇動人的「味道」樂章，誘發菜式的鮮味，背負對社區的社會責任、持續性發展，著重釋放食材味道的最佳狀態，融和協調的烹調創作，不是堆砌美景來滿足時下「相機食先」。

媒氣烹飪中心辦的烹飪課，實習材料也是法國當地的河鮮-溪鱒魚，下課後，學員可將成品與家人分享。

溪鱒魚是河鮮，肉質纖幼細滑，頗多細刺，Chef示範將原條鱒魚如何起出兩片魚肉，又保持美觀線條外形，看到10根「圓嘟嘟」的指頭，靈巧俐落將魚刺一一清除，真是台上一分鐘，台下十年功的沉澱。因雪山山間、溪河澗道多不勝數，這品種跟其他地方的鱒魚的差別是他不帶「泥味」，魚鮮清香的鮮味帶點含蓄，但魚油卻豐盈而不膩，香煎時，那股魚鮮味完全不腥，搭配酸模汁是一個好奇妙的味道演繹，中式菜色「酸」一般配辣或甜，但Chef設計這道是用法國當地的酸模菜，除梗取葉，加鹽、糖、白醋、橄欖油、適量水攪拌取汁，這就是醬汁的「酸」的靈魂，那股酸絕不嗆喉，好清新又醇，伴魚柳及馬鈴薯糰子佐食，解膩消滯，口腔保持清爽。

這盤馬玲薯糰子，看似平平無奇，Chef Caillon示範如何用一張烘焙紙就搓好粉糰，乾淨俐落，就是功架！

Chef Caillon指導的烹飪課，實地現場互動，跟平日看You-Tube、TV烹飪節目實在太大分別，他不是娛樂大家來做show，他是展現自己的專業，課堂中的調味，他握要將比例，如何按流質、液體、固體食材逐一分類說明，不是「適量」、看你個人口味的－般用語。難得媒氣烹飪中心邀約米芝蓮大廚與學員互動，使熱愛烹飪、美食的人仕更上一層樓去欣賞美食的新角度。

Foodie同烹飪愛好者都不可錯過的「開蠔嚐鮮班」，仿如置身南法海岸線旁，微風伴食。

課後，我立即向Chef Caillon問，會否仍在香港跟大家見面，他說只有一課，是應媒氣烹飪中心特約邀請，才會在這次在香港與另一酒店主廚合作四手烹飪，抽出此個早上，同大家上課。實在非常榮幸及開心可向他學藝半天。如果大家也有興趣向專業大師學習，「蠔迷」更不可錯過9月4日的課堂，立即登入此鏈接http://bit.ly/3QA5ceV，看看這個法國Marennes Oleron生蠔課程，會否仍有名額，祝你好運！

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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