【AI應用】Microsoft夥香港八間大學　藉生成式AI生成課程內容、解答學生疑難等

生成式人工智能（Generative AI）技術正急速普及發展，在學術界更是得到了廣泛的應用。微軟（Microsoft）香港就宣布，與八間教資會資助大學合作，啟用由Azure OpenAI Service支援的生成式AI，推動AI的應用。而相關技術將應用到八大院校的學術、研究和營運領域的教授、教師、研究人員和學生，改變教學模式，同時裝備學生在學術和職業生涯中運用AI的所需技能。

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Microsoft指出，八間參與大學包括：香港大學、香港中文大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港科技大學、嶺南大學及香港教育大學。Microsoft將會利用Azure OpenAI Service的GPT模型的潛力開發他們專屬的解決方案，同時為用戶舉辦一系列研討會，加強對生成式AI的理解。

而生成式AI在大學內的通用功能包括：

1）課程設計與評估 – 透過GPT模型生成課程內容、支援評估方案，以及促進課程改進，有助改善課程設計，為提升高等教育課程發展提供建議。

2）學生互動與諮詢 – 生成式AI解決方案能夠擔當線上顧問，解答學生疑難、提供有關課程材料的指導，並協助學術支援。它更能夠提供學業職業規劃建議，提升學生存取資訊和資源的程度，改善與學生的互動。

3）研究和文獻摘要 – 生成式AI 能夠從大量研究論文、書籍和其他學術來源中檢索資訊，讓研究人員能夠鎖定合適且相關的資源，從而生成研究背景資料。它也能輕易生成引文並總結來自這些來源的相關資訊。考慮到大學的研究通常牽涉到敏感和第一手資訊，Azure OpenAI服務的企業級安全能保障校內私隱。

4）運用聊天機械人營運校務 – 生成式AI 解決方案亦能夠充當校內全天候虛擬助理，回應有關入學、學生支援、校園資訊和校友事務處等查詢。就內部員工營運而言，它能夠作爲集中所有營運文件的工具，並為跨部門的員工提供指導，例如人力資源、財務和採購等工具。

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責任編輯：曾曉汶

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