【公關大娜移@iM網欄】夜市沒人氣 炒不出煙火氣

夜市要興旺，大前提是市民阮囊羞澀，要夠窮酸，才會捨冷氣充足、燈光火著的大商場不去，情願踎在大樹下，大汗壘細汗吃碟小炒，再去射波撈金魚。筆者到台灣就喜歡這種家常玩法，夜市風情向來是寶島特色，食檔多元化、管理有秩序、價格相宜、地點便利、配套齊全，逛寧夏夜市有種過節齊趁墟的感覺。

內地網紅調侃香港窮人逼爆深圳，在下卻認為港燦還未夠窮，失業率不升反跌，周圍喊缺人，餐廳酒店都請不到人，甭說到戶外擺地攤，開大排檔，熱辣辣嚇怕人。新一代的宅男宅女相信更耍手擰頭，slashie要求低工時、高回報，長工免談，想像一下在天橋底放哨賣衣衫飾品、電話配件，大汗淋漓賺一點小錢，真是滅了年輕人的遠大志向。難道要「60+」老友記刷樂悠卡重出江湖，「日日睡到三竿」再為夜經濟出力，想想也很離地。

大地主一定「唔Like」夜市散發的煙火氣，扯走人流，為原本淡薄的生意，再撒上幾層鹽。到深圳吃喝玩樂平靚正，服務員不僅後生，態度也變專業了，難怪180萬人每周洶湧北上躺平。身懷多點資產的則拋下民族情仇，飛奔返鄉嘆魚生，君不見油尖旺銅記的店舖，晚上大多數門堪羅雀。



假如沒有本土獨有的特色，拉雜成軍，「篤下魚蛋燒賣」，賣點乾貨汽球的大笪地，還是免了。類似販賣鄉土特色的展會，過時過節前夕各區亦有舉辦，規模小、產品類型有限、欠主題噱頭，純粹「柴娃娃」贈興而搞，半天功夫就算功德完滿。



台灣夜市之所以膾灸人口，首要是「有人氣」、從業者眾，全台近二百個夜市，投身夜經濟的人前伏後繼，攤販人數超過三十幾萬人，政府只要創造好環境，檔主自然全心投入、意念蓬勃，打造創意產品，以吸引人流。成功的檔主分享：要緊貼潮流，保持入貨的彈性，日日調整策略，才能保持核心的競爭力，不要小看經營小攤檔，也是一門經濟學。現今的夜市還是以平制勝，擺賣二手貨、摸骨、睇相繼續成為主調嗎？山東淄博以燒烤殺出重圍，利用許多網絡奇招制勝，全國爆紅，絕非靠吃老本、炒冷飯。



作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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