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【綠色債券】新綠債傳快將推出 富途專家籲手緊族沽iBond換馬

Hot Talk 16:17 2023/08/28

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市傳零售綠色債券快將公布開售詳情

市傳涉資150億元的第二批綠色債券快將登場，富途（美：FUTU）的專家認為適合支持ESG（環境、社會及管冶）的潮人落注。針對手緊族，若手持兩隻iBond，不妨斬纜套現，以便加大注碼轉吼息率較高的綠債；反而保留首批綠債 （04252） ，因以今午價格96.25元計，到期孳息率高達4.75厘，直逼銀債5厘息。

富途交易部高級分析師毛君豪回應本報查詢指，統計處公布7月份基本消費物價指數按年升1.6%，而上年綠債的保證年回報最少2.5厘；再參考自去年9月起本港的加息周期，滙豐（HSBC）、中銀香港 （02388） 及渣打香港 （02888） 等大型銀行，已先後5度調高最優惠利率（P息），累加0.875厘。

毛君豪認為，是次綠債保底息起碼要升至3.375厘（即去年的保底息2.5厘再加0.875厘），才具一定吸引力。

由於綠債與通脹掛鈎債券（iBond）性質相近，若散戶持有iBond （04246） 、以及只餘下今年11月派一次息的iBond （04239） ，對於手頭欠鬆動族，毛君豪表示，因iBond的包底息只得2厘，可考慮沽售以上兩隻iBond，以便騰出本金抽新一批綠債，反而繼續保留綠債作收息用。

相反，要是散戶的閒資充裕，毛君豪強調，毋需蝕讓兩隻iBond及綠債。

毛君豪又說，根據現時各大銀行的港元定存利率，一年期的息口普遍享4厘以上，滙豐可能因個別特選客戶或限時優惠，市傳更提供高達4.91厘；但按其公開的牌價息率，早前已取消1年期定存，只得半年期的年息3.6厘，故此綠債的申請人除了考慮支持綠色金融外，其墊底息至少有3.375厘，才能吸引投資者認購。

投資綠債 可貢獻香港可持續發展

毛君豪補充，綠債與iBond同樣會以定息及浮息計算，回報以兩者較高作派息；但分別在於發行綠債可讓市民透過參與綠色及可持續金融市場，直接為綠化香港作出貢獻，以及分享香港可持續發展帶來的成果。

毛君豪指，零售綠債發債所得資金會按照政府的《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，集資用途只會為「合資格類別」的本地公共綠色項目融資或再融資，項目涉及9大類別，包括可再生能源、水及廢水管理、污染預防及管控等。

去年的綠債總發行額200億元，而政府將酌情發債券以全額滿足所有合資格申請，數目不足則以抽籤形式配發，每手最低金額為1萬元，市傳最快本月底至下月初公布發售詳情。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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