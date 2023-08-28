【港車北上】「港車北上」第8輪開放登記 9月1日公佈抽籤結果

運輸署今日（八月二十七日）提醒市民，「港車北上」第八輪電腦抽籤遞交申請將今日（8月28日）上午10時至8月31日晚上11時59分接受登記，並於本周五（9月1日）公布抽籤結果。

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

符合資格的「港車北上」申請人可透過指定網站（www.hzmbqfs.gov.hk）登記電腦抽籤。中籤者須按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」的申請。

【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

親海駅I接力推 曾入票認購親海駅II有額外優惠 一房折實入場385.8萬【下一頁】

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱