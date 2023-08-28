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【港車北上】「港車北上」第8輪開放登記 9月1日公佈抽籤結果

理財智慧 17:41 2023/08/28

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運輸署今日（八月二十七日）提醒市民，「港車北上」第八輪電腦抽籤遞交申請將今日（8月28日）上午10時至8月31日晚上11時59分接受登記，並於本周五（9月1日）公布抽籤結果。

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

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符合資格的「港車北上」申請人可透過指定網站（www.hzmbqfs.gov.hk）登記電腦抽籤。中籤者須按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交「港車北上」的申請。

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撰文：鄭日棱

 

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