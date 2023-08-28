加拿大經濟第二季料明顯放緩 加央行或停加息

加拿大第二季國內生產總值（GDP）預計將大幅放緩，這將促使加拿大央行暫停加息。據《路透》對經濟學家的調查預計，加拿大第二季GDP增長率為1.1%，低於上一季的3.1%，也低於加拿大央行預計的1.5%。

盡管最新的消費者物價指數（CPI）數據顯示通脹率高於3%，偏離加拿大央行2%的目標，但預期的GDP可能會減輕人們的擔憂，並影響加拿大央行在即將召開的政策會議上的決策。雖然市場認為加拿大央行在9月維持利率穩定的可能性為70%，但分析師認為，隨後公布的數據，如7月的初步估計以及國內需求和外部因素等，也將對央行的行動路線產生影響。

加拿大央行此前已將基準利率上調至5%，為22年來最高水平，目前正密切關注經濟數據，以確定是否有必要進一步加息。在這方面，即將發布的GDP被認為至關重要，因為它可能會影響加拿大央行9月的決定。

潛在經濟放緩的原因，包括野火、能源項目維護和罷工等過渡性因素，可能會影響增長數字，而下個月的初步數據也將成為影響利率前景的因素。一些專家認為，如果出現經濟放緩的跡象，加拿大央行可能會放心地維持目前的利率水平，以評估更多數據。

盡管人們傾向於在9月暫時停止加息，到年底利率可能達到5.25%的峰值，但包括增長和需求構成在內的各種因素都可能影響央行的決策過程。

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