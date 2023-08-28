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土耳其大幅加息後 外國投資者正考慮回歸

環球政經 14:30 2023/08/28

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土耳其最近的大幅加息吸引了持懷疑態度的外國投資者的注意，如果土耳其政府繼續對貨幣政策的承諾，他們將考慮重投土耳其資產。

在土耳其央行出乎市場意料地將關鍵利率上調750個點子至25%（比預期高出三倍）後，土耳其里拉（lira）最高飆升了7%。除加息外，土耳其官員還計劃發布一項旨在減少不確定性的全面經濟計劃，並將啟動與海外投資者的會談。

土耳其財政部長Mehmet Simsek將於9月份開始進行投資者路演，這意味，隨著政策制定者應對貨幣壓力和通脹預期，投資者情緒可能會發生轉變，從而與之前的非常規政策有所區別。

過去5年來，由於土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）的非正統政策和反覆無常的決策，外國投資者在很大程度上撤離了土耳其。然而，最近的加息被視為政策制定者具獨立性的標誌，一些外國投資者表示對這種情況愈感到滿意。

盡管市場情緒積極，但鑒於政策波動的歷史，說服投資者仍將是一項挑戰。即將推出的經濟計劃、對正統政策的承諾，以及與投資者的接觸可能會逐步重建信心，並吸引外國資本重返土耳其市場。

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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