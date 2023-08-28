【A股救市】一文看清投行基金評價A股減印花稅連串措施　景順：年省逾千億支出

中國多部門周日宣布連串提振資本市場措施，焦點包括調低A股印花稅一半。以下綜合投行、券商對A股提振措施的評價：

景順：一年節省逾千億支出 更重要是政府取態

景順中國A股高級投資組合經理劉徽指出，單計1997年以來，內地曾5次調低印花稅，每次A股都在宣布當日強勁反彈。

他分析，以2022年全年內地印花稅總額2759億元人民幣計，佔總稅收1.66%，A股印花稅從10點子下調至5點子後，共可節省約1380億元人民幣的交易成本，對A股市場投資者而言相當重大。

劉徽又指，降印花稅意義遠不止為投資者節省部分交易成本，更向市場釋放出最高決策者高度關注中國股市的訊號，以提振投資情緒。倘若未來需要，政府亦可能提供更多政策支持，例如延長交易時間、擴大互惠基金投資範疇、銀行財富管理產品購買股票等。

板塊方面，劉徽認為，金融券商無疑是印花稅下調的最大受惠者，因為此舉可幫助鼓勵個人投資者更頻密地進行交易。

除了下調印花稅，內地亦宣布其他政策支持，例如減慢IPO速度、放寬保證金融資要求及更嚴格規範主要股東減持行為。此等舉措有助於提升市場流動性及減少股票供應，從而利好中國A股市場的整體供求狀況。

瑞銀證券：證券行業可受惠公募基金發展

瑞銀證券A股非銀金融行業分析師曹海峰指，中證監8月18日已提出下一步的政策部署，指明未來證券行業發展的幾個方向，符合該行對內地證券行業發展的判斷。

1）投資端大力推進公募基金發展，發展個人養老金，這應為資本市場帶來活水，也是未來市場機構化的助推器。證券行業持有公募基金行業30%左右股份，也有望隨之受益。

2）融資端，繼續推動中特估建設、強化分紅導向、支援開展股份回購等，有望提高上市公司投資吸引力，證券公司作為市場「看門人」也可從中受益。

3）交易端，下調交易經手費、降低交易成本，同時兩融標的擴容，市場兩融規模有望進一步抬升。

4）放寬優質券商的資本約束並疊加鼓勵衍生品的創設及使用，券商的衍生品規模有望迎來增長。

花旗：A股三招救市利中資券商 首選兩股最為受惠，詳情可見【下一頁】

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【A股救市】A股三招救市似曾相識？ 三圖表看清以往經驗

編輯：胡學能