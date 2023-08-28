【港元定存】1年港元定存息最高4.5厘 專家料近期息率易跌難升

▲ 傳統銀行突連環劈減港元定存息

焦點港銀1年港元定存息率比較

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其他港銀1年港元定存息率比較

港銀 年息（厘） 起存額（元） 備註 華僑銀行 4.40 10萬 8月21日加0.25厘，現有或升級至宏富理財戶，新資金，上限800萬元；全新宏富理財戶須100萬元 富邦 4.40 50萬 7月20日加0.3厘，個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得 信銀國際 4.28 1萬 8月18日推，分行開立的銀債退款優惠，至8月底 信銀國際 4.10 10萬 8月10日加0.35厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立 東亞 4.10 200萬 7月31日加0.1厘，全新或升級至顯卓私人理財客戶及新資金，上限5000萬元，至9月底 大眾銀行 4.00 50萬 8月25日減0.1厘 南商 4.00 100萬 7月4日加0.4厘，指定理財戶及新資金，至8月30日 工銀亞洲 4.00 300萬 8月11日加0.175厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立 交銀香港 3.90 2萬 8月25日加0.25厘，指定電子渠道開立 建行亞洲 3.90 100萬 8月28日減0.1厘，新資金 集友 3.80 100萬 8月10日加0.1厘，個人客戶以新舊資金，上限1000萬，分行或網上渠道開立 上商 3.58 1000 8月22日加0.1厘，網上或流動銀行優惠，先到先得 創興 3.55 50萬 6月5日加1.1厘，網上或流動理財開立的雲利率，上限5000萬元 中銀香港 3.40 1萬 4月1日減0.1厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立 渣打 3.40 1萬 4月18日減0.2厘，新資金，網上或SC Mobile開立 livi bank* 3.40 20萬 新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行 大新 3.30 100萬 7月25日加0.2厘，指定理財戶及新資金 天星* 3.10 1000 2月15日減0.4厘，虛擬銀行 恒生 3.10 1萬 2月27日減0.1厘，透過個人e-Banking、Mobile App、電話理財或分行等各渠道，合資格新資金結餘 花旗 3.04 不設最低存款額 8月23日減0.13厘，手機或網上銀行開立 眾安* 3.01 1 5月17日減0.3厘，虛擬銀行 富融* 3.00 1 2月4日減0.3厘，虛擬銀行 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至8月28日

銀行罕爆劈息浪，8月進入煞科周，拆息並未因月結而上升，反而連續6天全線下跌。今天（8月28日）有8間銀行調整港元定期存款息，當中7減1加，包括大新 （02356） 降低全新VIP客戶3個月年息0.1厘至4.3厘；信銀國際下調3個月年息0.1厘至4.35厘；華僑銀行削9個月銀債退款優惠年息0.15厘至4.6厘；富邦減半年期年息0.1厘至4.5厘；工銀亞洲調低98天年息0.2厘至4.3厘；東亞 （00023） 調低3個月年息0.2厘，半年年息下降0.1厘，新息率齊報4.4厘；建行亞洲兩連減，剛把半年及1年期年息4厘息下架，現時最高息是3個月，年息削0.1厘至4.15厘。

反觀，平保 （02318） 牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）勁加1年期年息1.1厘，新息率至4.5厘，跟大眾財務及招商永隆齊膺三冠王。

專家料以拆息趨跌，隔夜息跌穿兩厘，1個月拆息10連挫，新報3.81厘，按理定期存款息易跌難大升；除非綠債推售150億元，業界才掉頭加息還擊。

鮑威爾言論偏鷹 美滙指數續偏強

港息及港滙受美息美元左右，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，料9月份聯儲局或不加息，美滙指數3個月內預測為102.6，6至12個月預測為98.74。

渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖今午回應本報查詢指，聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上言論相對鷹派，美滙指數上周五（25日）靠穩，連續六星期上升。從技術走勢分析，美元逼近超買區域，但近期動力仍可能支持美滙指數上試今年5月高位104.7。中國推出更多刺激政策，包括允許地方政府放寬按揭貸款規定，使更多人士被視為首次置業。周末當局亦發布新一輪支持措施，財政部宣布削減股票交易印花稅，吸引投資者重投股市。人民幣和商品貨幣看起來超賣，近期或出現技術反彈，離岸人幣阻力位可留意7.237兌一美元，如果內地經濟數據未見明顯起色，或再下試7.35。

此外，近期傳統銀行鬥縮息率，虛銀卻在另一邊猛谷，TOM集團有份虛銀匯立（WeLab Bank）於8月中才提高1年期息率至4.4厘，追貼渣打香港 （02888） 牽頭虛銀Mox Bank；不過，如今息率已被PAOB超越，而PAOB加長息要追溯至5月中，新近是下半年首度出手，惟相較去年底該行曾提供5.5厘，現仍低1厘。而匯立新推18個月及兩年享4.5厘。

另市傳渣打向特選高端客提供1年4.88厘，但未悉特高息是否仍繼續有，故不列在比拼列，只以網站牌價息1年僅3.4厘作比較。

再三提醒好息之徒，期間限定超高息正在倒數，例如眾安（ZA Bank）3個月迎新獎賞享6.6厘，以及信銀國際半年期銀債退款優惠4.68厘等，皆於本周四（31日）截止。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪