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【A股救市】花旗：A股三招救市利中資券商　首選兩股最為受惠

股市 15:29 2023/08/28

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【A股救市】花旗：A股三招救市利中資券商　首選兩股最為受惠

內地推出3招股來活躍資本市場。花旗表示，A股削減印花稅有效提升A股短期交易量，利好中資券商股。A股印花稅是投資者交易的主要成本，據該行下調印花稅至0.05%計算，可明顯節省A股投資者總成本的35%至40%，又或每年減低1380億元人民幣開支。

A股三招救市似曾相識？ 三圖表看清以往經驗、請看【下一頁

花旗預料，此措施短期內有正面影響，並效力在15個交易日後見頂，又在6個月後消散。換言之，單靠減低印花稅的效力不能長期支撐A股表現。該行認為，內地應推出更多措施來長期提振A股，又預期內地將推動私募基金、券商、保險及退休基金等長線投資者入市，帶動更多投資需求。

至於放寬A股孖展買入保證金要求，有助投資者融資，吸引A股市場買入資金流入市場，從而提升A股表現及中資券商股的資本回報率。

該行首選及中金公司 （03908） 和華泰A股（滬：601688），並看好對日均成交敏感度高的東方財富（深：300059）、主營機構業務及資本市場業務的中信証券 （06030） 及中金公司，以及較低機會減低費用率的公司，如中國銀河 （06881） 、中金公司和華泰。

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編輯：姚卓然

 

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