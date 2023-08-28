【新股IPO】深圳控股604旗下深業物業 再度遞交來港上市申請

深圳控股(00604)旗下物管、商業營運及城市服務提供商深業物業營運集團再度遞交來港上市申請，中金公司、中信証券及建銀國際為聯席保薦人。深圳控股在今年2月宣布分拆深業物業在港交所主板上市，並於3月遞交主板上市申請，當時間接持有深業物業92.54%的股權，預期完成分拆上市後仍持有深業物業至少50%股權。





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截至6月30日，深業物業總簽約建築面積約為7,560萬平方米，在管項目480個，總在管建築面積約7,180萬平方米，覆蓋中國47個城市和14個省份，當中大灣區的在管總建築面積約為4,950萬平方米，佔在管總建築面積的68.9%。上半年集團收入錄12.84億元人民幣，按年升16.5%。期內利潤達到8,290萬元人民幣，按年升60%。

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記者：張以正