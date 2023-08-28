【一時佳話@iM網欄】影響兒童 學習進度的因素?

相信全世界的家長及教師也很想知道答案。早陣子筆者在網上看到一篇很有趣的文章提供了答案。話說澳洲音樂心理學家，麥克弗森（Gary McPherson）進行了一項為期10年的研究，探討兒童學習音樂的進展。研究顯示，結論不單適用於音樂，還適用於其他領域。

Gary隨機選擇了157名7至8歲的兒童，從兒童選擇樂器幾周前開始記錄，一直到高中畢業，分析他們的音樂學習狀況。當研究進行了9個月時，兒童們的表現已出現分歧。Gary開始分析數據，試圖找出原因。他發現，兒童的進步幅度竟然與任何先天條件無太大關係，反而與兒童最初學習樂器的想法有關，且差距非常驚人。



Gary最初訪問兒童：「打算學習樂器多久？到今年年底？小學畢業？中學畢業？還是一生？」並將兒童的回答歸納為三類：「短、中、長期投入」。接着，Gary測量每名兒童一星期的練習量，分為「高、中、低」度。

在練習量相同的情況下，長期投入組的表現比短期投入組好4倍。長期投入組若每周只練20分鐘，進步幅度比練一個30分鐘的短期投入組還好。而長期投入組若結合高度練習，效果更好。



想法比教學練習更重要

Gary發現，對第一堂課抱持的想法，可能比任何教學或練習都重要，這完全取決於學生的自我認知。若在課程開始前，學生就有透徹體會，認為自己是音樂家、畫家、醫生、科學家、運動選手等等，那這個想法就會想滾雪球一樣，勢不可擋。兒童的自我期望，來自一些獨特的訊號，可能來自家庭、老師，或者遇到的景象與人物。這些兒童可能花了數百小時的童年，觀看最親愛的人演奏古典音樂，或在球場上練球。根據Gary的研究，這就所謂「引爆」。這類激勵訊號引發了兒童的學習動機及自我期望，進而對兒童的學習進度產生了深遠的影響。



受上司所啟發定立期許

筆者回想起小時候學習課外活動的情況，當然沒有人會訪問筆者會學多久？而自己也沒有認真想過這問題。相信多數抱着「有趣」或「玩玩下」的心態去參與，結果真的沒有一項興趣持續下來。反而筆者大學畢業第一份工，便從事財務策劃顧問的工作，至今已20多年，遺憾九成多同期加入的人已離職。看罷上文，思前想後，這完全歸功於筆者上司。當年在了解工作的階段，上司耐心講解這工作的晉升制度及各職級的福利，以吸引筆者加入。他也令筆者有錯覺，以為自己是天生合適這一行，令一個大學畢業生踏入社會的第一天，便定立區域總監這願望及自我期許。這個想法就像滾雪球一樣，勢不可擋，令筆者在過去的20多年愈來愈有動力及決心，進步也比別人快。

沒有人一出生便決定做什麼工作，所以，家長、教師和上司們，要引發對象的自我期望及動機，幫助對象建立正確的自我認知，讓他們對學習及成長充滿信心和熱情，並貫輸長期主義，那成功便不遠矣。

本文節錄至816期Focus《一時佳話》。

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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