曾淵滄：何人在劈價賣樓

過去，有一段時間，傳媒天天報道某某業主劈價200萬元、300萬元才能促成交易。今日，許多人都知道，所謂大劈價只是個假象，大劈價300萬元實際上業主叫價故意抬高價格300萬元，然後，經過討價還價，減價300萬元。大劈價的新聞已經吸引不到注意。

賣樓賺錢仍是多數

傳媒為了協助經營日益困難的地產經紀，現在想出的方法是，努力報道蝕讓的個案。蝕讓是真實的，不是假象。目前中原城市領先指數（CCL），已經跌至2018年初的水平。換言之，在2018年初之後買樓的人，現在賣樓都很可能將是蝕讓。當然，在2017年或之前買樓的人，現在賣樓就很少會蝕錢。目前，根據政府的統計數據，近期二手買賣中，大約15%是蝕讓、85%是賺錢。蝕讓的佔比不高，賣二手樓賺錢的人還是佔多數，蝕錢的人佔少數。為甚麼傳媒天天報道蝕讓的個案，而賣樓賺錢卻避而不談？

理由就是傳媒要協助地產經紀製造生意，現在二手市場是買賣兩閒、很少成交。一手新樓大減價，吸走了不少購買力，二手樓業主若非必要，也不想蝕讓。結果是二手樓盤源極少，放盤的人少了，地產經紀拿甚麼去賣？

現在想買樓的人，還價還得很兇，二手樓業主又不太想再減價。如果，傳媒多報道蝕讓個案，則有助製造恐慌，促使二手業主再減價，只有大減價才有可能成交。地產經紀為了促進成交，在現階段就會努力各想賣樓的業主施加壓力，逼他們接受買家的大幅還價。

僅3種人急着賣樓

不過，雖然目前的樓價回到2018年初水平，2017年或之前買樓的人，目前賣樓不必蝕讓。只有在過去5年至6年內買樓的，現在賣樓才會蝕。這些人是甚麼人？為甚麼會急着賣樓，他們應該知道，樓房是買來住的，不是買來炒的。這是國家主席習近平多次重複說的話。而且，炒樓已是不太可能、超高風險的行為。既然，樓房是買來住的，應該至少住上10年、20年，是甚麼人會急着在買樓之後，5年內賣掉。

相信只有3種人會如此，第一種人是急着移民，不得不蝕讓。第二種人是自已面對財困，再也借不到錢，也只有蝕讓。第三種好一些，這些人正在樓換樓，買了一個低價、面積更大的樓，因此也不介意低價賣掉面積較小的房屋。

節錄自第827期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。