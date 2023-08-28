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【A股救市】A股三招救市似曾相識？ 三圖表看清以往經驗
中國多個部門星期日公布一連串提振市場措施，包括削減A股印花稅稅率一半、限制大股東減持、階段性收緊IPO發行等。內地過去也曾在市場恐慌階段推出同類措施，包括2015年初中港股市熾熱下，A股突恐慌式下跌，中證監曾全面禁止大股東減持、IPO發行行動，為期約4至6個月。
今次中證監推出同類措施時，手法相對較有彈性，包括為大股東減持設下門楹，以至強調是「階段性收緊IPO節奏」，促進投融資兩端的動態平衡。除了IPO和大股東減持外，中證監周日也提出降低融資買入證券時（即香港所稱的孖展）最低保證金比例等額外措施，可見【下一頁】
|內地最新三大行動
|上一次類似措施
|減印花稅
|2008年9月19日，改為單邊收取印花稅
|限制大股東減持
|2015年7月禁止大股東出售股份6個月
|收緊IPO
|2015年7月4日至11月6日，全面停發IPO
A股近4次減印花稅 3次在短期都錄得升幅
自1990年代建立A股市場後，中國曾7次調低印花稅，最近期一次為2008年9月。
|減印花稅日期
|1星期表現（T+5）
|1個月表現（T+20）
|3個月表現（T+60）
|1年表現（T+250）
|2001年11月16日
|+5.6%
|+3.3%
|-5.1%
|-13.4%
|2005年1月24日
|-3.5%
|+4.3%
|-6.9%
|+4.2%
|2008年4月24日
|+14.7%
|+2.6%
|-13.2%
|-21.7%
|2008年9月19日
|+21.0%
|-3.0%
|+6.5%
|+45.8%
|平均升/跌幅
|+9%
|+2%
|-5%
|+4%
|資料來源：Wind，以上證綜指為指標
A股前一次停發IPO為2015年 市場波動依然
內地曾9次暫停IPO上市，最長曾試過1年2個月未有新股，而上一次行動為2015年7月4日至11月6日。
中證監於當年7月初同樣發文，限制大股東6個月內不得減持，以下節錄停發IPO期間，上證綜指表現。
|停發IPO期間
|暫停IPO交易日數
|期間跌幅
|期間最大升幅
|2001年7月31日—2001年11月2日
|69
|-13.6%
|+11.7%
|2004年8月26日—2005年1月23日
|101
|-7.9%
|+3.8%
|2005年5月25日—2006年6月2日
|264
|+55.5%
|+67.2%
|2008年9月16日—2009年7月10日
|191
|+49.7%
|+87.0%
|2012年11月3日—2014年1月17日
|291
|-5.3%
|+8.4%
|2015年7月4日—2015年11月6日
|83
|-2.6%
|+25.9%
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編輯：麥德銘