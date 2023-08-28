▲ 【A股救市】A股三招救市似曾相識？ 三圖表看清以往經驗

中國多個部門星期日公布一連串提振市場措施，包括削減A股印花稅稅率一半、限制大股東減持、階段性收緊IPO發行等。內地過去也曾在市場恐慌階段推出同類措施，包括2015年初中港股市熾熱下，A股突恐慌式下跌，中證監曾全面禁止大股東減持、IPO發行行動，為期約4至6個月。

今次中證監推出同類措施時，手法相對較有彈性，包括為大股東減持設下門楹，以至強調是「階段性收緊IPO節奏」，促進投融資兩端的動態平衡。除了IPO和大股東減持外，中證監周日也提出降低融資買入證券時（即香港所稱的孖展）最低保證金比例等額外措施，可見【下一頁】

內地最新三大行動 上一次類似措施 減印花稅 2008年9月19日，改為單邊收取印花稅 限制大股東減持 2015年7月禁止大股東出售股份6個月 收緊IPO 2015年7月4日至11月6日，全面停發IPO

A股近4次減印花稅 3次在短期都錄得升幅

自1990年代建立A股市場後，中國曾7次調低印花稅，最近期一次為2008年9月。

減印花稅日期 1星期表現（T+5） 1個月表現（T+20） 3個月表現（T+60） 1年表現（T+250） 2001年11月16日 +5.6% +3.3% -5.1% -13.4% 2005年1月24日 -3.5% +4.3% -6.9% +4.2% 2008年4月24日 +14.7% +2.6% -13.2% -21.7% 2008年9月19日 +21.0% -3.0% +6.5% +45.8% 平均升/跌幅 +9% +2% -5% +4% 資料來源：Wind，以上證綜指為指標

A股前一次停發IPO為2015年 市場波動依然

內地曾9次暫停IPO上市，最長曾試過1年2個月未有新股，而上一次行動為2015年7月4日至11月6日。

中證監於當年7月初同樣發文，限制大股東6個月內不得減持，以下節錄停發IPO期間，上證綜指表現。

停發IPO期間 暫停IPO交易日數 期間跌幅 期間最大升幅 2001年7月31日—2001年11月2日 69 -13.6% +11.7% 2004年8月26日—2005年1月23日 101 -7.9% +3.8% 2005年5月25日—2006年6月2日 264 +55.5% +67.2% 2008年9月16日—2009年7月10日 191 +49.7% +87.0% 2012年11月3日—2014年1月17日 291 -5.3% +8.4% 2015年7月4日—2015年11月6日 83 -2.6% +25.9%

▲ 上證綜指於2015年中證監暫停IPO發行期間走勢

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編輯：麥德銘