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【A股救市】A股三招救市似曾相識？　三圖表看清以往經驗

宏觀解讀 14:59 2023/08/28

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【A股救市】A股三招救市似曾相識？　三圖表看清以往經驗

中國多個部門星期日公布一連串提振市場措施，包括削減A股印花稅稅率一半、限制大股東減持、階段性收緊IPO發行等。內地過去也曾在市場恐慌階段推出同類措施，包括2015年初中港股市熾熱下，A股突恐慌式下跌，中證監曾全面禁止大股東減持、IPO發行行動，為期約4至6個月。

今次中證監推出同類措施時，手法相對較有彈性，包括為大股東減持設下門楹，以至強調是「階段性收緊IPO節奏」，促進投融資兩端的動態平衡。除了IPO和大股東減持外，中證監周日也提出降低融資買入證券時（即香港所稱的孖展）最低保證金比例等額外措施，可見【下一頁】

內地最新三大行動上一次類似措施
減印花稅2008年9月19日，改為單邊收取印花稅
限制大股東減持2015年7月禁止大股東出售股份6個月
收緊IPO2015年7月4日至11月6日，全面停發IPO

A股近4次減印花稅　3次在短期都錄得升幅

自1990年代建立A股市場後，中國曾7次調低印花稅，最近期一次為2008年9月。

減印花稅日期1星期表現（T+5）1個月表現（T+20）3個月表現（T+60）1年表現（T+250）
2001年11月16日+5.6%+3.3%-5.1%-13.4%
2005年1月24日-3.5%+4.3%-6.9%+4.2%
2008年4月24日+14.7%+2.6%-13.2%-21.7%
2008年9月19日+21.0%-3.0%+6.5%+45.8%
平均升/跌幅+9%+2%-5%+4%
資料來源：Wind，以上證綜指為指標

A股前一次停發IPO為2015年　市場波動依然

內地曾9次暫停IPO上市，最長曾試過1年2個月未有新股，而上一次行動為2015年7月4日至11月6日。

中證監於當年7月初同樣發文，限制大股東6個月內不得減持，以下節錄停發IPO期間，上證綜指表現。

停發IPO期間暫停IPO交易日數期間跌幅期間最大升幅
2001年7月31日—2001年11月2日69-13.6%+11.7%
2004年8月26日—2005年1月23日101-7.9%+3.8%
2005年5月25日—2006年6月2日264+55.5%+67.2%
2008年9月16日—2009年7月10日191+49.7%+87.0%
2012年11月3日—2014年1月17日291-5.3%+8.4%
2015年7月4日—2015年11月6日83-2.6%+25.9%

上證綜指於2015年中證監暫停IPO發行期間走勢

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編輯：麥德銘

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