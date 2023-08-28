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【小鵬9868】小鵬58億購滴滴智能汽車開發業務 開發新車款「MONA」 料2024年量產

股樓投資 18:16 2023/08/28

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小鵬汽車（09868）公布，斥資58億元，收購內地共享出行平台滴滴全球（DiDi Global）旗下智能汽車開發業務Xiaoju Smart Auto Co. Limited，而小鵬將會發行新股作為支付代價，換言之，滴滴變相入股小鵬，持股相當於已擴大後股本5%。

小鵬股價周一（28日）收報72.2元，升10.9%，成交額23.6億元。

根據通告披露，小鵬將向滴滴全球發行最多約9,113萬股A類普通股，相當於已擴大後股本5%，每股作價相當於64.03元，較上周五（25日）收市價65.1元，折讓約為1.69%。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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根據合作協議，滴滴將向小鵬出售智能電動汽車項目相關資產和研發能力，而小鵬汽車將基於此打造一款A級智能電動汽車，項目代號「MONA」。小鵬表示，作為其全新品牌的首款產品，該車型與小鵬現有品牌產品形成差異化定位，預計於2024年開始量產。

小鵬汽車董事長何小鵬表示，MONA車型是小鵬第二品牌甚至第三品牌的開始，該品牌會面向消費者為主，並兼顧面向企業。預計與滴滴的合作，將打造15萬元人民幣級別的高銷量車型，同時車型亦會引入智能導航輔助駕駛(NGP)，對這個車型的銷售競爭力非常樂觀，每年銷量至少10萬輛以上。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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    記者：李兆明

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