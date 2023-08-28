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【大行報告】花旗：管理層下調天然氣銷量增長目標 削華潤燃氣目標價近兩成至27元

股樓投資 17:44 2023/08/28

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花旗表示，預計華潤燃氣（01193）全年淨利潤增長為8%，因有6.94億元處置收益，但將2024至25年下調3%至5%，因天然氣銷售增長較低，並將目標價由33.4元下調19.2%至27元，維持「買入」評級。華潤燃氣周一（28日）收報22元，跌1.6%。

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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該行稱，剔除一次性收益及匯率影響，公司上半年淨利潤同比持平，而由於基數效應較低，估計下半年盈利增長將有所改善。管理層將天然氣銷量增長目標由10%下調至7%。公司又維持淨利潤同比增長雙位數的目標，而今年上半年增長16.4%，目標似乎是可行的。過往公司上半年的淨利潤佔全年的55%，而下半年則佔45%。

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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花旗銀行 天然氣 銷售 華潤燃氣（01193） 買入 目標價 港股 大行報告 經濟

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