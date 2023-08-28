【大行報告】花旗：管理層下調天然氣銷量增長目標 削華潤燃氣目標價近兩成至27元

花旗表示，預計華潤燃氣（01193）全年淨利潤增長為8%，因有6.94億元處置收益，但將2024至25年下調3%至5%，因天然氣銷售增長較低，並將目標價由33.4元下調19.2%至27元，維持「買入」評級。華潤燃氣周一（28日）收報22元，跌1.6%。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行稱，剔除一次性收益及匯率影響，公司上半年淨利潤同比持平，而由於基數效應較低，估計下半年盈利增長將有所改善。管理層將天然氣銷量增長目標由10%下調至7%。公司又維持淨利潤同比增長雙位數的目標，而今年上半年增長16.4%，目標似乎是可行的。過往公司上半年的淨利潤佔全年的55%，而下半年則佔45%。

【同場加映】【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【同場加映】【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤