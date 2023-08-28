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【大行報告】大和：上半年盈利符盈喜且銷售回升 中國民航信息網絡目價價升至20元

股樓投資 17:27 2023/08/28

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大和表示，中國民航信息網絡（00696）2023年上半年盈利符合早前盈喜預測，而且銷售回升。其中中國航空公司的航班預約按年增加129%；外國航班首7月則按年升311%。該行重申對其「買入」評級，目標價由19元升至20元。中國民航信息網絡周一（28日）收報14.4元，升2.4%。

 

 

 

【同場加映】【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

 

該行預計公司下半年收入將有所增長，因公司其他的收入項目屆時或會進一步復甦。管理層表示，中國民航信息網絡系統整合項目受疫情拖累完成速度，而在防控優化後2023年下半年收入增長或將加速，而2023年將與疫前同比持平。故該行相信支付業務2023年下半年可望同比增長244%，評估其高增長屬可持續；另2023財年盈利有望接近疫前水平，並於2024年超越。

 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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不過因平均售價疲軟的關係，大和下調公司2023至2025各年收入預測；2023年預測削4.5%、2024年削5.4%、2025年削6%。但該行亦指，公司今年上半年成本控制較好，以及管理層在業績會表示在股份激勵方面已有暫定計劃，並將會加速進展，最新2023年核心每股盈利預測為0.815人民幣。

 

 

 

 

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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記者：鄭昊彤

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