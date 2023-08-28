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【業績股】上半年收入增一成半 純利增11.1% 國藥控股股價最高漲5.7%

股樓投資 15:43 2023/08/28

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國藥控股（01099）公布截至今年6月底止中期業績，期內收入按年升15.1%至3,009.5億元（人民幣，下同），純利亦按年升11.1%至41億元；毛利率則按年減少0.55個百分點，至7.73%；每股盈利為1.32元，不派中期息。業績利好下，國藥周一（28日）股價最高漲5.7%見23.1元，升幅其後稍為收窄，截至下午3時30分報22.85元，升幅4.6%。

 

 

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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按業務分，集團期內醫藥分銷業務收入為2,254.3億元，按年增長14.7%，佔整體收入72.4% ，按年下降0.32個百分點，降幅顯著放緩；醫療器械業務收入629.5億元，增長17.3% ，佔收入20.2% ，按年增加0.4個百分點。醫藥零售業務收入177億元，按年增15.9%，佔收入5.7% ，較上年同期增加0.03個百分點。

 

集團表示，2020年以來，醫保局已經累計開展三批高 值醫用耗材集採，平均降幅超80%。第四批耗材帶量採購，主要包括人工晶體和骨科創傷類耗材，預計在2023年下半年開展。面對行業競爭環境加劇與集採提速擴面等市場因素，器械分銷業務的毛利率整體有所下降。

 

 

 

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記者：鄭昊彤

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