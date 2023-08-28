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美FAA調查 4800機師涉瞞報重大健康問題

環球社會熱點 15:00 2023/08/28

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美媒《華盛頓郵報》周日（27日）引述文件指，美國聯邦航空管理局（FAA）一直調查約4,800名機師，質疑他們涉嫌偽造醫療記錄以瞞報重大健康問題。當局已處理約一半個案，並下令其中數十名機師緊急停飛。

瑞士國際航空機組人員捱轟 亂登機翼跳舞打卡（有片）【下一頁】

《華郵》指涉事機師均為退伍軍人，向FAA聲稱其健康狀況足以飛行。但他們未有按要求申報，他們因應因精神健康障礙或導致他們不適合飛行的嚴重疾病，有領取退伍軍人殘疾津貼。

退伍軍人事務部調查人員兩年多前交叉檢查聯邦數據庫，發現涉事機師的數據不一致，促使FAA展開調查。

《華郵》引述一名美國高級官員指，約600名受查機師持有客運航空公司的飛行執照。其餘大多數人持有商業許可證，獲准受貨運公司、企業客戶或旅遊公司僱用作飛行。

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FAA發言人萊納（Matthew Lehner）發聲明，承認當局一直調查約4,800名機師，指他們或於醫療申報過程提交不正確或虛假信息。

萊納透露約一半個案已結案，FAA已下令約60名對航空安全構成明顯危險的機師緊急停飛，同時審查他們的紀錄。

退伍軍人事務部也正調查涉事機師，以確定會否將部分人移交司法部，並以欺詐福利制度的罪名作檢控。

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責任編輯：鄭錦玲

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