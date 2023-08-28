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【恒大復牌】恒大上半年蝕330億 總負債2.38萬億 復牌股價最多跌近87%至0.22元

股樓投資 14:17 2023/08/28

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停牌近年半的中國恒大（03333）公布已履行各項復牌指引，周一（28日）復牌，開市價0.22元，較停牌前1.65元暴跌86.7%，之後股價大反彈，最高曾回升86%至0.41元，截至2時半，股價報0.35元，下跌78.8%，成交額5.1億元。

恒大復牌並公布截至今年6月底止業績，淨虧損330.1億元（人民幣，下同），較2022年同期虧損663.5億元減少一半；收入1,281.8億元，按年增加43.6%；不派發中期股息。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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上半年 ，恒大實現合約銷售金額334.13億元，累計銷售回款271億元。6月止，集團擁有土地儲備1.9億平方米。集團認為具有足夠業務運作並且擁有足夠價值之資產支持營運。

期內，集團財務成本197.3億元。截至6月底止，集團負債總額23,882億元，其中，借款6,247.7億元、應付貿易及其他應付賬款10,565.7億元、其他負債1,028.8億元。

同時，恒大公布，香港恒大A類協議安排會議，將延期29天至9月26日下午8時正舉行，香港恒大C類協議安排會議將延期至9月26日下午9時30分舉行。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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記者：李兆明

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復牌 中國恒大（03333） 港股 中國
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