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【AI競賽】Samsung擬推自家製「ChatGPT」　料下月Real Summit 2023活動中登場

科技 13:38 2023/08/28

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ChatGPT自去年帶起風潮後，便出現更多類似的生成式人工智能（Generative AI）加入戰局。近日韓媒就指出，三星（Samsung）也準備將於下月舉行的Real Summit 2023活動上，公布最新自家研發的生成式AI技術，預計將會與ChatGPT有相似的功能。

【AI爭議】ChatGPT生成癌症治療方案漏洞百出　錯誤信息混合其中

【AI競賽】南韓Naver推自家ChatGPT「CLOVA X」　暫僅支援英、韓兩語

韓國媒體Korea Daily指出，Samsung將會推出名為「Simply Chat」的生成式AI技術，並會在下月活動上展示。據悉，此技術主要開放予Samsung內部員工，協助他們改善編程程式碼、紀錄及摘要文件、撰寫電郵等，從而提升他們的工作效率。

報道也提到，Samsung暫時未打算開放技術予市場或公眾使用。如果一切順利，預計在2023年底或2024年初，Samsung員工便可使用這款強大的AI工具。 

同時，Korea Daily報道也稱， 早前發現Samsung已在本月，向韓國知識產權資訊服務中心（KIPRIS）註冊了「Simply Chat」的商標，相信一切已準備就緒。

【AI競賽】Meta AI編程工具Code Llama面世　研究及商業領域免費可用

責任編輯：曾曉汶

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