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【内險股】内地停賣3厘以上人身保險產品　陽光保險：料對銷售影響持續2至3個月

股市 13:43 2023/08/28

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内地停賣3厘以上人身保險產品　陽光保險：料對銷售影響持續2至3個月

內地暫停銷售定價利率高於3%的人身保險產品，陽光保險 （06963） 旗下陽光人壽總經理王潤東於中期業績會中表示，利率調整確實對銷售產生一定影響，預計會持續2至3個月，惟他重申，已在4至5月開始準備相關的產品策略，而市場目前較偏好穩定與長期收益的產品，認為整體影響不大，預計到9月份時收益可恢復至去年同期的水平。

陽光保險半年投資收益按年急跌近六成至28.6億元（人民幣，下同），公司聯席首席執行官兼副總經理彭吉海解釋，受宏觀經濟復蘇不及預期，國内資本市場較為波動所致，未來一段時間的配資結構以穩定為主，並須合理平衡風險、收益和資本約束。他續指，在固定收益方面會加大長期利率的配置力度，同時尋求投資創新資產，增加收益。

期内，陽光保險固收資產配置按年增加3%至7成，債券類投資佔比提高8%至52.3%，而權益類投資則降低1%至21%。

大模型「陽光正言」累計使用次數達34萬次

保險科技（InsurTech）近年迅速發展，公司另一聯席首席執行官兼總經理李科透露，3個月前上綫的大模型「陽光正言」累計使用次數34.5萬次，覆蓋65%的員工。他又稱，市面上通用的GPT缺乏專業垂直領域的訓練和技術知識，故此非常有必要自主研發内部大模型，惟未有透露整體大模型的研發費用。

該公司於上周五（25日）收市後公布業績，半年純利按年增加9%至29億元；每股盈利25分。總保費收入按年增加7.7%至678.1億元。收入389.81億元，按年增加5.4%，不派中期息。

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記者：伍鍵文

新業務價值 中國 經濟 陽光保險（06963） 港股 保險公司
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