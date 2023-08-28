南韓抽驗韓海域 指海水放射物濃度遠低於世衛標準

日本福島第一核電站排放核污水後，南韓政府首度抽驗結果顯示，南韓海域中的放射物濃度遠低於世界衛生組織（WHO）的標準值。

日本公布福島周邊海水樣本氚濃度 均低於檢測下限 【下一頁】

韓聯社報道，南韓海洋水產部上周五（25日）調查南韓3個海域的15處輻射檢測點，周日（27日）發布東南海域5處檢測點的結果。

結果顯示，海域中銫和氚的濃度遠低於WHO《飲用水水質準則》規定的標準值。

當局指其餘10處的放射物濃度，將在檢測結果出爐後立即公佈。

據悉，南韓政府將針對92處檢測點作精密分析，針對108處檢測點的銫-134、銫-137和氚濃度作快速分析。

福島海域魚類未驗出放射性物質「氚」（第二版） 【下一頁】

另外，南韓在野黨共同民主黨議員禹元植和梁李媛瑛、正義黨議員姜恩美和無黨派議員梁貞淑，同日參加於日本福島的反對核污水排海集會，敦促日本政府立即停止將核污水排海。

禹元植指控尹錫悅政府支援日本政府將核污水排海為投機行為，引述首爾早前有超過5萬人遊行一事，聲稱大多數南韓國民明確反對將核污水排海。

他更表示會就南韓國民所遭受損失，向日本政府行使求償權，並通過聯合國人權理事會、國際海事組織大會等予以應對。

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責任編輯：鄭錦玲