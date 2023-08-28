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【余仁生】新加坡財團傳洽售余仁生　交易估值或達8億美元

股市 13:29 2023/08/28

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【余仁生】傳新加坡Tower Capital Asia牽頭財團考慮出售余仁生　交易估值或達8億美元

彭博引述消息人士透露，由新加坡私募股權公司Tower Capital Asia牽頭的財團正考慮出售消費保健品公司余仁生，交易估值可能達到約8億美元（62.4億港元）。

報道引消息指，Tower Capital Asia、淡馬錫旗下的Blanca Investments公司以及余仁生家族成員正在與財務顧問合作，計劃出售余仁生的多數股權。財團以外的其餘股東亦可能會參與潛在的出售。消息又指，談判還處於早期階段，財團可能會決定繼續持有該資產。淡馬錫發言人拒絕置評，余仁生國際和Tower Capital Asia的代表沒回應置評請求。

余仁生始創於1879年，現總部位於新加坡，過去曾在新加坡上市，2016年退市。網站資料顯示，余仁生目前在內地、香港、澳門、新加坡和馬來西亞共擁有170多家零售店、約25家中醫診所和3家醫療中心。該公司在香港和馬來西亞的工廠生產中醫藥產品。

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