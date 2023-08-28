▲ 【業績｜新能源車】雅迪控股上半年利潤增32% 冠能摩登版電動兩輪車單季售逾26萬輛

雅迪控股 （01585） 上半年收入增加約21.3%至約170.4億元（人民幣‧下同），利潤增加約32.1%至約11.9億元，不派中期息。

期內，雅迪電動自行車銷量按年上升約53.6%至約553.9萬台；而電動踏板車銷量由增加約5.6%至約267.2萬台。集團整體毛利率為16.9%，按年跌1個百分點。

集團推出29款新車型，包括冠能探索X7、冠能奢想Q9、冠能摩登及冠能探索E10等特色產品。電動自行車冠能摩登自3月上市以來，憑藉其卓越的品質、時尚的設計及合理的價格，受到市場的熱烈追捧，銷售迅猛。集團於三個月內售出逾261,000台冠能摩登版電動兩輪車。集團將繼續投資開發新車型，並提升現有電動兩輪車及電動自行車車型的性能。

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編輯：姚卓然