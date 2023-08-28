【恒大危機】中國恒大︰恒大協議安排會議將延期29天舉行

▲ 【恒大危機】中國恒大︰協議安排會議將延期29天至9月26日舉行

中國恒大 （03333） 公布，決定延長供恒大協議安排債權人考慮、理解和評估恒大協議安排條款的期限，並給予恒大協議安排債權人更多時間考慮集團近期發展，恒大協議安排會議將延期29天，至9月26日舉行。恒大周一復牌，股價半日瀉78.8%，報0.35元，成交近4.6億元。

另外，為盡可能使恒大協議安排、景程協議安排和天基協議安排的時間表保持一致，景程協議安排會議和天基協議安排會議將延期28天至9月25日舉行。

恒大指，考慮到公司及信息代理人接連收到恒大協議安排債權人就擬議重組提出的多項問詢，而在此般規模和複雜的重組中，全部恒大協議安排債權人都理解擬議重組程序和恒大協議安排條款是至關重要的，以最大限度地提高債權人對擬議重組的參與度並為其作出知情決定提供支持；公司股份已於今日恢復買賣，這是恒大協議安排債權人在考慮擬議重組和恒大協議安排時需要考慮的相關新進展。

恒大續表示，以及近期有大量媒體報道完全錯誤地描述了美國法典第15章下的重組承認程序，而公司已於公告中澄清此乃任何涉及紐約州法律管轄債務的主要協議安排的正常程序，且該等協議安排中已明確考慮到此程序，因此作出有關決定。

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責任編輯︰梁浩碩