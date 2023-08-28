【恒大危機】中國恒大推遲境外債務重組會議29日　9.26舉行

中國恒大 （03333） 原訂本周舉行境外債務重組會議，但恒大公布最新半年業績和復牌後，宣布決定推遲恒大協議安排會議29日，至9月26日舉行。中國恒大表示，決定延長是希望讓恒大協議安排債權人有更多時間考慮、理解和評估恒大近期發展。另外，兩家恒大境外子企景程、天基協議安排也會順延至9月25日舉行。

恒大周一復牌，股價半日瀉78.8%，報0.35元，成交近4.6億元。

恒大境外債權人協議，主要分為4類債權人：恒大A組債權人、恒大C組債權人、天基債權人、景程債權人。天基為恒大地產的境外全資子公司，間接持有恒大境內項目公司，而景程則為天基子企。​​​​​

境外債務 涉及資產 重組前未償債務規模 恒大A組債權人 恒大美元債券 約171億美元 恒大C組債權人 恒大境外貸款及對外擔保等 約147億美元 天基 美元票據、貸款、認沽期權等，包括景程相關債券 約71億美元

（未計景程債務） 景程 美元債券 約52億美元

恒大指，接連收到恒大協議安排債權人就擬議重組提出的多項問詢，連同公司今日起復牌，形容：「在此般規模和複雜的重組中，全部恒大協議安排債權人都理解擬議重組程序和恒大協議安排條款是至關重要的，以最大限度地提高債權人對擬議重組的參與度並為其作出知情決定提供支持」。

恒大：媒體「完全錯誤」描述美國重組程序

恒大續表示，以及近期有大量媒體報道完全錯誤地描述美國法典第15章下的重組承認程序，而公司已於公告中澄清此乃任何涉及紐約州法律管轄債務的主要協議安排的正常程序，且該等協議安排中已明確考慮到此程序，因此作出有關決定。

中國恒大本月中向紐約法院申請引用美國《破產法（ Bankruptcy Code）》第15章（Chapter 15）保護，以尋求公司在其他司法權區重組時，美國資產同樣受到保護，不受債權人起訴或扣押資產。

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責任編輯︰梁浩碩