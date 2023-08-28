【業績｜內房】保利置業半年純利6.4億人民幣、按年少賺5成　回籠金額359億元人民幣、回籠率96%

保利置業 （00119） 今年上半年純利6.4億元（人民幣．下同），按年跌49.6%。收入156.4億元，按年跌16.4%。不派中期息。

上半年，集團實現合約銷售金額374億元，按年增長127%。長三角和大灣區銷售貢獻達到71%。期內，集團回籠簽約金額359億元人民幣，回籠率96%，該比率按年略降2個百分點。

集團上半年獲取5個項目，分別位於上海、廣州、蘇州、崑山和南寧，新增土地儲備105萬平方米。截至今年中，長三角和大灣區的權益土儲佔比較去年底提升5個百分點至48%；一線城市權益土儲佔比較去年底提升3個百分點至25%。

集團上半年共發行人民幣40億元公司債券和人民幣15億元中期票據，推動平均財務成本進一步優化至4.05%，較去年底降0.21個百分點。

下半年擬推6個新樓盤

展望下半年，集團稱將視工程進度及市場情況，計劃推出6個全新樓盤，包括寧波海曙項目、濟南歷下區項目、上海青浦項目、崑山景王路項目、南寧中堯路項目和廣州番禺項目。

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編輯：胡學能