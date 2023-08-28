【UNIQLO母企】塚越大介將升任UNIQLO總部總裁兼首席運營官　柳井正改任UNIQLO總部行政總裁

▲ 柳井正改任UNIQLO總部行政總裁

UNIQLO優衣庫母企迅銷 （06288） 公布，爲強化管理團隊體系，現任UNIQLO品牌運作的全球行政總裁及UNIQLO CO.， LTD董事塚越大介，將升任UNIQLO CO.， LTD執行董事、總裁兼首席運營官；UNIQLO CO.， LTD同時具有全球總部的職能。所有職位變動將於9月1日生效。

通過創建一個團隊來進一步加強管理職能，該團隊將每個市場的經理聚集在一起，並加速推動公司以團隊合作為中心的Zen-in Keiei （全員經營） 管理原則的框架，有關框架將有助於確保所有部門有效協調，並確保所有員工都採取管理思維。

現任UNIQLO CO.， LTD執行董事、董事長兼總裁的柳井正，亦將改任為UNIQLO CO.， LTD執行董事、董事長兼行政總裁，持續負責制定管理決策及領導業務拓展的工作。同時，柳井正還將繼續以迅銷董事長、總裁兼行政總裁的身份，負責集團整體管理的決策及執行工作。

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編輯：陳韻妍