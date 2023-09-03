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【UNIQLO人事】74歲柳井正退任UNIQLO社長 交棒予44歲塚越大介、接班人地位未穩？
74歲日本UNIQLO創辦人柳井正今日（9月1日）起退任UNIQLO社長，交棒予44歲的塚越大介。據UNIQLO母企迅銷 （06288） 通告，柳井正將由「UNIQLO CO. 執行董事、董事長兼總裁（即會長兼社長）」，改任為「UNIQLO CO. 執行董事、董事長兼行政總裁（會長兼CEO）」，塚越大介則在UNIQLO CO.執行董事職務上，增加「總裁兼首席運營官（社長兼COO）」職務。迅銷指出，UNIQLO CO.， LTD. 具有全球總部的職能。
|新職務
|原職務
|柳井正
|UNIQLO CO.， LTD. 之執行董事、 董事長兼行政總裁
|UNIQLO CO.， LTD. 之執行董 事、董事長兼總裁
|塚越大介
|UNIQLO CO.， LTD. 之執行董事、 總裁兼首席運營官
|UNIQLO CO.， LTD. 之董事
在母企集團層面，柳井正依然是迅銷集團董事長、總裁兼行政總裁的身份，負責集團整體管理的決策及執行工作。
柳井正於2019年年滿70歲時已表示，即將卸任會長和社長職務，事隔3年多後才正式交棒。
快銷解釋最新人員變動，是為了強化管理團隊體系，將每個市場的經理聚集在一起，並加速推動公司以團隊合作為中心的「Zen-in Keiei （全員經營）」 管理原則的框架，有關框架將有助於確保所有部門有效協調，並確保所有員工都採取管理思維。
塚越大介原為UNIQLO全球CEO 領美國業務轉虧為盈
塚越大介現任UNIQLO品牌運作的全球行政總裁，於2022年加入集團，2019年成為集團高級執行董事，直接負責美國和加拿大業務。
UNIQLO早於2005年已進軍美國，但長年錄得虧損，但塚越大介領導團隊下，美國業務於2022年度首次轉錄盈利。日本傳媒分析，UNIQLO除加強在不同渠道宣傳，亦因應美國本土消費者意見，推出「露臍T恤」和「破洞牛仔褲」等產品，有別於UNIQLO一向主打的簡樸設計。
不過，日媒續指，塚越大介獲任命為UNIQLO社長，不等同他將成為快銷集團下任舵手，柳井正目前仍保留迅銷集團總裁兼行政總裁 （社長兼CEO），續任第一線領軍人物，而目前快銷集團層面的執行董事共有4位，分別是柳井正、其兩名兒子柳井一海及CFO柳井康治。
報道又稱，雖然過去柳井正曾稱，不希望兩位兒子擔任社長，塚越大介能否更上一層樓，更要視乎能否繼續發揮經營手腕。
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編輯：陳韻妍