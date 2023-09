【UNIQLO人事】74歲柳井正退任UNIQLO社長　交棒予44歲塚越大介、接班人地位未穩？

74歲日本UNIQLO創辦人柳井正今日(9月1日)起退任UNIQLO社長,交棒予44歲的塚越大介。據UNIQLO母企迅銷 (06288) 通告,柳井正將由「UNIQLO CO. 執行董事、董事長兼總裁(即會長兼社長)」,改任為「UNIQLO CO. 執行董事、董事長兼行政總裁(會長兼CEO)」,塚越大介則在UNIQLO CO.執行董事職務上,增加「總裁兼首席運營官(社長兼COO)」職務。迅銷指出,UNIQLO CO., LTD. 具有全球總部的職能。

新職務 原職務 柳井正 UNIQLO CO., LTD. 之執行董事、 董事長兼行政總裁 UNIQLO CO., LTD. 之執行董 事、董事長兼總裁 塚越大介 UNIQLO CO., LTD. 之執行董事、 總裁兼首席運營官 UNIQLO CO., LTD. 之董事

在母企集團層面,柳井正依然是迅銷集團董事長、總裁兼行政總裁的身份,負責集團整體管理的決策及執行工作。

柳井正於2019年年滿70歲時已表示,即將卸任會長和社長職務,事隔3年多後才正式交棒。

快銷解釋最新人員變動,是為了強化管理團隊體系,將每個市場的經理聚集在一起,並加速推動公司以團隊合作為中心的「Zen-in Keiei (全員經營)」 管理原則的框架,有關框架將有助於確保所有部門有效協調,並確保所有員工都採取管理思維。

塚越大介原為UNIQLO全球CEO 領美國業務轉虧為盈

塚越大介現任UNIQLO品牌運作的全球行政總裁,於2022年加入集團,2019年成為集團高級執行董事,直接負責美國和加拿大業務。

UNIQLO早於2005年已進軍美國,但長年錄得虧損,但塚越大介領導團隊下,美國業務於2022年度首次轉錄盈利。日本傳媒分析,UNIQLO除加強在不同渠道宣傳,亦因應美國本土消費者意見,推出「露臍T恤」和「破洞牛仔褲」等產品,有別於UNIQLO一向主打的簡樸設計。

不過,日媒續指,塚越大介獲任命為UNIQLO社長,不等同他將成為快銷集團下任舵手,柳井正目前仍保留迅銷集團總裁兼行政總裁 (社長兼CEO),續任第一線領軍人物,而目前快銷集團層面的執行董事共有4位,分別是柳井正、其兩名兒子柳井一海及CFO柳井康治。

報道又稱,雖然過去柳井正曾稱,不希望兩位兒子擔任社長,塚越大介能否更上一層樓,更要視乎能否繼續發揮經營手腕。

