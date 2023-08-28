印度香米實施出口限價 每噸不可低於1200美元

印度繼早前禁止非印度香米的白米出口後，周日（27日）再宣布針對印度香米實施限價措施，每噸出口價格不可低於1,200美元（約9,360港元）。

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印度商務部發表聲明，透露當局已指示農業和加工食品出口發展局（APEDA），不得登記交易價低於每噸1,200美元的合約，這類合約將會擱置。

據悉，印度香米（basmati rice）的出口合約價格存在很大差異，本月平均出口價格為每噸1,214美元（約9,470港元），最低價格為每噸359美元（約2,800港元）。

另外，政府將成立一個由APEDA主席領導的委員會，評估未來的行動方案，並了解價格變化及非印度香米白米出口路線。委員會料於一個月內提交報告。

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印度政府採取多項措施增加國內大米供應，控制零售米價。印度去年9月已禁止碎米出口，上月則禁非印度香米的白米出口，上周又向半熟的非印度香米徵收20%出口稅。

2022年至2023年度的印度香米出口總額按價格計為48億美元，按數量計為456萬噸。上一財年非印度香米出口總額按價格計為63.6億美元，按數量計為1,779萬噸。

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責任編輯：鄭錦玲