  • 31°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 12:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度香米實施出口限價 每噸不可低於1200美元

環球經濟金融 12:22 2023/08/28

分享：

分享：

印度繼早前禁止非印度香米的白米出口後，周日（27日）再宣布針對印度香米實施限價措施，每噸出口價格不可低於1,200美元（約9,360港元）。

【俄烏戰爭】澤連斯基倡 戰時貪腐等同犯叛國罪【下一頁】

印度商務部發表聲明，透露當局已指示農業和加工食品出口發展局（APEDA），不得登記交易價低於每噸1,200美元的合約，這類合約將會擱置。

據悉，印度香米（basmati rice）的出口合約價格存在很大差異，本月平均出口價格為每噸1,214美元（約9,470港元），最低價格為每噸359美元（約2,800港元）。

另外，政府將成立一個由APEDA主席領導的委員會，評估未來的行動方案，並了解價格變化及非印度香米白米出口路線。委員會料於一個月內提交報告。

【俄烏戰爭】普京下令 瓦格納必須宣誓效忠俄羅斯【下一頁】

印度政府採取多項措施增加國內大米供應，控制零售米價。印度去年9月已禁止碎米出口，上月則禁非印度香米的白米出口，上周又向半熟的非印度香米徵收20%出口稅。

2022年至2023年度的印度香米出口總額按價格計為48億美元，按數量計為456萬噸。上一財年非印度香米出口總額按價格計為63.6億美元，按數量計為1,779萬噸。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英下調今年第4季能源價格限制 年半來首低於2000英鎊
2023/08/25
英下調今年第4季能源價格限制 年半來首低於2000英鎊
貨櫃船滯留亞洲港口空等 零售商庫存過剩 運輸需求疲弱
2023/08/25
貨櫃船滯留亞洲港口空等 零售商庫存過剩 運輸需求疲弱
拜登食物券開支劇增 刺激美雜貨價升及加劇通脹
2023/08/25
拜登食物券開支劇增 刺激美雜貨價升及加劇通脹
印度擬10月起禁食糖出口 當地糖價飆至近兩年高位
2023/08/24
印度擬10月起禁食糖出口 當地糖價飆至近兩年高位
日本開始排放核廢水 以海水作1:1200稀釋（第二版）
2023/08/24
日本開始排放核廢水 以海水作1:1200稀釋（第二版）

你可能感興趣

英下調今年第4季能源價格限制 年半來首低於2000英鎊
16:30 2023/08/25
英下調今年第4季能源價格限制 年半來首低於2000英鎊
貨櫃船滯留亞洲港口空等 零售商庫存過剩 運輸需求疲弱
14:30 2023/08/25
貨櫃船滯留亞洲港口空等 零售商庫存過剩 運輸需求疲弱
拜登食物券開支劇增 刺激美雜貨價升及加劇通脹
13:47 2023/08/25
拜登食物券開支劇增 刺激美雜貨價升及加劇通脹
經濟 糧食供求 印度

下一篇文章

【俄烏戰爭】澤連斯基倡 戰時貪腐等同犯叛國罪
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

TikTok興起快閃打劫挑戰 倫敦街頭釀衝突9人被捕（有片）
TikTok興起快閃打劫挑戰 倫敦街頭釀衝突9人被捕（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款